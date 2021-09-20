Анисина поблагодарила потрогавшую Джигурду за “причинное место” Волочкову: “Похулиганили”

Марина Анисина отреагировала на действия Анастасии Волочковой, которая потрогала ее мужа за причинное место. Эпизод с участием балерины произошел перед недавним боем на ринге.

Перед поединком Волочкова поддерживала артиста и подала ему противоударные трусы для защиты зоны паха. Наблюдая за тем, как удачно сел предмет гардероба, балерина не удержалась и схватила Джигурду за гениталии. Впоследствии танцовщица заявила, что не может удержаться, и более основательно придержала эту область ладонями.

Марина Анисина находится за рубежом и не могла поддерживать мужа. В то же время она пояснила посредством публикации в Instagram, что ничего плохого в недавней сцене не видит. Она признала, что балерина и ее избранник «похулиганили» с ее разрешения. Всех возмущенных этой ситуацией спортсменка попросила перестать быть «ханжами» и «моралистами». Пара, настаивает Анисина, просто «троллила» публику. Танцовщице же она благодарна, поскольку та поддержала ее возлюбленного и выступила в качестве секунданта.

Ранее Джигурда признавался, что вряд ли потянет гиперсексуальность Анастасии Волочковой.

Источник: www.instagram.com