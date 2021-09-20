 

Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря электронно­му голосованию

20.09.2021, 15:00, Разное
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На брифинге Потуремский отметил, что спецификой выборов в Москве стало трехдневное голосование и использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Благодаря этому, по мнению эксперта, наблюдалась очень высокая явка в столице – около 50%.

По словам Потуремского, такого показателя в Москве не было никогда.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР
отметил, что в течение трех дней свой выбор сделали люди, которые обычно во время голосования по каким-либо причинам до избирательных участков не доходи.

Напомним, выборы в Государственную Думу проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. По данным Центризбиркома после обработки 98% протоколов, “Единая Россия” набрала 49,8% голосов, КПРФ — 19,05%, ЛДПР — 7,48%, “Справедливая Россия” — 7,4%, “Новые люди” — 5,36%. Они преодолевают пятипроцентный барьер, а значит, предварительно попадают парламент.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что явка на онлайн-выборах в Москве составила 96,5%. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице рассказали, что в ходе выборов были зафиксированы попытки взлома системы ДЭГ, однако они оказались тщетными.



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