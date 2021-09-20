 

Кандидаты из “списка Собянина” победили на выборах в Госдуму во всех округах Москвы

20.09.2021, 15:00, Разное
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Выборы в Москве проводились как на участках, так и в формате дистанционного электронного голосования. Итоги волеизъявления отражают всю палитру убеждений и мнений, которых придерживаются москвичи, отметил Cобянин.

Градоначальник поблагодарил жителей столицы за проявление гражданской позиции. Также он сказал спасибо всем, кто голосовал за “Единую Россию”.

“За тысячи наказов, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались”, – написал мэр Москвы в своем блоге.

Он выразил благодарность Общественному штабу, который контролировал ход голосования и следил за честностью выборов. Также Собянин отметил старания кандидатов от “Единой России”, которые “прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей, и составили программу, которую нам предстоит реализовать”.

Напомним, что явка на дистанционные выборы в Москве составила 96,5%. Онлайн-голосование было честным, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. После подсчета 98% бюллетеней лидирует “Единая Россия” – 49,8% голосов. На втором месте КПРФ – 19,05%, на третьем ЛДПР – 7,48%, на четвертом “Справедливая Россия – За правду” – 7,4%. Также в восьмую Думу проходит партия “Новые люди” – 5,36%. Остальные политсилы не преодолели пятипроцентный барьер.



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