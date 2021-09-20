Как питание влияет на акне и 5 мифов о рационе при проблемной коже: советы нутрициолога

Полноценное разнообразное питание является основой нашего хорошего самочувствия и внешнего вида. Качественная еда способна лечить многие болезни, в том числе акне. Главное – знать, какие продукты следует исключить из рациона, а какие употреблять умеренно, чтобы не провоцировать возникновение реакций. Своим мнением делится нутрициолог Вера Чайка.

Питание и гормоны

Организм человека – очень сложная структура с бесконечной цепью химических реакций. Современный ритм жизни чаще всего лишает нас здорового сна, полноценного приема пищи, качественного отдыха. Неудивительно, что гормональный фон отвечает нам плохим настроением, отеками, фигурой, далекой от идеала. В потоке дел и событий мы забегаем в ближайший фастфуд и обрекаем организм на голод.

Результатом становится нарушение функционирования по всем фронтам, усугубляемое стрессом. Специалисты рекомендуют наладить режим таким образом: засыпать до 23:00, принимать пищу в течение часа после пробуждения и не чаще трех раз в день. Соблюдение простого режима улучшит состояние организма, приведет в относительный порядок волосы и, конечно, кожу.

Витаминно-минеральный состав и акне

С точки зрения нутрициологии самым полезным продуктом считается тот, который содержит максимальное количество полезных микро- и макроэлементов, антиоксидантов, флавоноидов. Если вы сможете понять полезность продуктов, вы сможете оценить и их пользу для организма. При проблеме акне важно делать выбор в пользу цельных круп, свежих ягод, мяса и черного шоколада. Вам нужны продукты первоначального вида без использования добавок.

Соблюдайте баланс

Любая проблема с кожей не появляется просто так и всегда имеет внутреннюю причину. Чаще всего зло таится в нехватке жизненно важных витаминов и минералов. Именно поэтому так важно следить за качеством питания, а не строить свою жизнь вокруг диет, потому что любая диета – это ограничение. Получается замкнутый круг. Сбалансированное питание обеспечивает организм достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Лишая себя одного элемента, вы нарушаете цепочку химических реакций, которые вытекают одна из другой. Недостаток белков толкает нас к сладкому, нехватка жиров ведет к воспалительным процессам, результатом которых является и акне в том числе. Откажитесь от полуфабрикатов, рафинированных масел, сладкого, мучного, соусов. Добавьте в рацион орехи, зелень, рыбу.

Мифы о рационе при акне

С возникновением акне связано и много слухов, утверждает нутрициолог Вера Чайка. Вот самые распространенные из них. Например, вообще нельзя употреблять сладкое. Конечно, сахар наносит определенный вред и является сильным провокатором, однако полностью исключать его из рациона нельзя. Сахар сахару рознь. Употребляйте фрукты, сладкие овощи, шоколад с долей содержания какао не менее 85 процентов. Изредка можно сухофрукты.

Часто можно услышать запрет на потребление жиров. Опять же правильные жиры должны быть в организме обязательно. Это рыба, орехи, авокадо. Убираем все жидкие масла, лучше выбирать твердые жирные продукты: кокос, семена льна, кунжут.

Также можно употреблять молоко, все, кроме коровьего, потому что оно имеет инсулиноподобный фактор роста. Желательно отказаться от добавления молока в напитки, особенно любимые кофе и чай, потому что такое сочетание блокирует усвоение железа, цинка и магния. В целом молоко можно употреблять, но ограниченно и отдельно от остальных продуктов.

Еще удивительным мифом является тот, который говорит нам о запрете на употребление хлебобулочных и макаронных изделий. Тут важно читать состав, потому что, например, сделанные из твердых сортов пшеницы или любого другого зерна, они насыщают организм важными минералами. Главное, не увлекаться при приготовлении маслами, специями, добавками. Макароны, приготовленные из твердых сортов пшеницы, являются отличным источником медленных углеводов.

Много зелени и овощей

Очень странный миф. Много зелени и овощей не бывает, хотя на самом деле организму в сутки достаточно их всего 300 г. Согласитесь, это довольно мало. Овощи и зелень – источник клетчатки, и ее переизбыток может вызвать вздутие и метеоризм. Вот, пожалуй, единственные противопоказания.

Однако во всем нужно соблюдать баланс, и тогда организм будет благодарить вас чистой кожей и хорошим самочувствием.