 

Рада проголосует за непризнание результатов выборов в Госдуму – Корниенко

20.09.2021, 14:30, Новости дня
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“Вывоз украинцев в Ростовскую область, электронные оптовые голосования, нарушение всех норм избирательного, международного права – мы все это видели. Такие выборы не должны признаваться мировым сообществом. Соответствующее постановление есть в комитете, и мы предлагаем в четверг или пятницу оперативно его проголосовать”, – сказал он.

Корниенко обратился к международным делегациям, парламентским ассамблеям с требованием применять процедуру обжалования полномочий будущих делегаций, сформированных Госдумой.

Контекст:

17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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