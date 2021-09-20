Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области “замдиректора” аэропорта Симферополь

Мужчина присоединился к незаконному вооруженному формированию “Самооборона Крыма” во время захвата полуострова российскими военными. Подозреваемый участвовал в захвате стратегически важных украинских объектов, в частности аэропорта и регионального подразделения “Крымаэрорух”, сообщила спецслужба.

Он помогал российским военным контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом, добавили в СБУ.

По информации следствия, задержанный служил в Вооруженных силах Украины. В 2011 году его завербовали спецслужбы РФ, за это он получил российское гражданство.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Страны Запада применили санкции в отношении России и граждан Украины, которые принимали участие в аннексии.

30 апреля 2014 года пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в симферопольском аэропорту были закрыты властями Украины. Тем не менее российские авиакомпании продолжают совершать полеты в город.

Государственная авиационная служба Украины с 2014 года начала штрафовать российские авиакомпании за полеты в Крым.

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