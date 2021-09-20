Во Львовской области начались украинско-американские военные учения Rapid Trident 2021

Учения пройдут с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие примерно 6 тыс. военных из 15 стран. Кроме военных из Украины и США, к учениям присоединятся представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

“Учения являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США и партнеров НАТО. Украинские военные, которые восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе”, – отметил руководитель учений с украинкой стороны, бригадный генерал Владислав Клочков.

Контекст:

Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года. В прошлом году в учениях приняли участие около 4 тыс. военных из девяти стран.

В этот раз впервые в истории в рамках Rapid Trident пройдут тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное десантирование украинских и американских военных из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

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