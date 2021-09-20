Эксперт назвал факторы успеха «Единой России» на выборах в Госдуму

«Единая Россия» смогла донести все содержательные сигналы до своего электората и организовать его для того, чтобы добиться нужного результата на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров, комментируя предварительные итоги выборов в Госдуму.

«Успех «Единой России» обусловлен двумя факторами. В первую очередь, дело в четко выраженной и неоднократно подтвержденной поддержке президента, – отметил политтехнолог Петр Быстров. – Кроме того, большую роль сыграли профессионально подобранная первая пятерка и грамотно проведенная избирательная кампания».

По его словам, «партия смогла донести все содержательные сигналы до своего электората и организовать его для того, чтобы добиться нужного результата на выборах».

Говоря о результате партии «Новые люди», собеседник отметил, что «в обществе существует запрос на новые политические силы, тем более на правом фланге, где давно и безрезультатно работают такие игроки, как «Яблоко» и «Гражданская платформа». «Увидев новую политическую силу с либеральными лозунгами, избиратель, который ранее, может быть, вообще не приходил на выборы, теперь пришел и поддержал эту партию», – отметил политтехнолог.

Он также отметил эффективную работу одного из лидеров партии, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. «Она провела самые яркие телевизионные дебаты. Ей удалось если не обыграть, то очень достойно выглядеть на фоне таких политических тяжеловесов, как Андрей Макаров из «Единой России». Авксентьева – открытие в избирательной кампании и яркая политическая звезда, которая восходит на федеральном небосклоне», – убежден Быстров.

«Итоги выборов губернаторов подтвердили доверие избирателей к президенту, поскольку большинство выдвинутых кандидатов олицетворяли «Единую Россию» либо назначены на свои должности и выдвинуты в последующем при поддержке президента, – отметил собеседник. – То есть высокий уровень доверия президента обеспечил им уверенную победу в первом туре».

По мнению Быстрова, победа временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборах главы региона также логично укладывается в смысловой ряд. «Он был поддержан президентом. Его сопровождала профессиональная технологическая группа, которая смогла грамотно исправить ошибки, допущенные командой кандидата и им самим на начальном этапе кампании. Также им удалось купировать все основные риски и угрозы, которые могли привести к негативному для Дегтярева сценарию и, соответственно, ко второму туру», – полагает он.

Политтехнолог назвал результаты выборов ожидаемыми. «Я предполагал, что одна-две новые партии, например, «Новые люди» и «Партия пенсионеров», смогут преодолеть барьер в 5%. В целом же в Госдуме сохранилась прежняя конфигурация, но при этом добавилась новая политическая сила», – подытожил собеседник.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95,05 %. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.