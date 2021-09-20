На ледоколе-музее «Ленин» в Мурманске произошел пожар

Пожар вспыхнул на атомном ледоколе-музее «Ленин», который стал первым в мире судном с ядерной энергетической установкой, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Произошло возгорание в каюте на нижней палубе атомного ледокола «Ленин». На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ледокол «Ленин» – единственный в Мурманске объект культурного наследия федерального значения. Он был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде и введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. «Ленин» ошвартовался на вечную стоянку у морского вокзала Мурманска в 2009 году и в настоящее время функционирует как музей.

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