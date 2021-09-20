Украине предрекли новый Евромайдан
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В начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского, сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Эксперт в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что если на протесты соберется минимум 50 тыс. человек, то оборонять офис украинского президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения. Бортник подчеркнул, что нынешние 30% сторонников политики Зеленского просто не способны защитить своего лидера, передает РИА «Новости».
«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», – отметил Бортник.
Эксперт отметил, что антиэлекторат украинского лидера состоит из людей, готовых учувствовать в протестах. Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений на Украине, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.
Ранее на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.
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