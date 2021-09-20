«Всенаука» в «Новой». Проживем ли мы без государства?

Что думают об этом современные ученые, интервью с профессором Александром Аузаном и список хороших книг на эту тему.



Снос памятника Александру III в Москве на Пречистенской набережной. Июль 1918

Можно ли обойтись без государства? «Что за наивный вопрос! Разумеется, нет», — ответит большинство из нас. Но не будем спешить с ответом. Политологи, социологи, экономисты, историки приводят многочисленные примеры ситуаций, в которых привычное нам вмешательство государства оказывается совершенно необязательным. Разберемся, не торопясь.

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Георгий Васильев

продюсер, руководитель программы «Всенаука», создатель мультсериала «Фиксики»

Андрей Константинов

соавтор «Всенауки»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

— Зачем нужно государство на самом деле? Разбор с примерами— «Идеальный насильник». Экономист Александр Аузан — о том, как возникло государство и каким мы хотим его видеть сегодня. Интервью— Пять хороших книг про теорию государства

Государство — зачем оно вообще?

Для нас, людей, думающих по-русски, слово «государство» наделено особым смыслом. Это не просто территориальное образование, это не мы сами и не наше правительство. Это что-то большое и всесильное, от слова «господарь» или «господь», нечто данное нам свыше. Это понятие в РФ чуть ли не сакрально. Нам трудно представить себя без государства. И мы не одиноки.

Многие великие экономисты, начиная с Рикардо и заканчивая Кейнсом, утверждали, что без государства даже свободный рынок невозможен. Вы только подумайте — говорили они — если бы не правительство, кто бы строил в Англии маяки? Это был сильный аргумент, ведь Англия была крупнейшей торговой державой и «владычицей морей».

Но однажды еще один большой ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Рональд Коуз решил проверить, кто же в действительности эти маяки строил.

И выяснилось, что в Англии ни один маяк не был воздвигнут правительством.

Их строили гильдии капитанов, корпорации судовладельцев, местные общины — все, кто угодно, но только не правительство.

Александр Аузан, автор замечательной книги «Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь» (читать тут), приводит в ней еще немало неожиданных примеров того, как люди обходятся без государства в самых что ни на есть государственных делах.

Возьмем уголовный розыск. Многие страны в XIX веке равнялись на США, где это дело было поставлено с невиданным размахом и эффективностью. А организовало его частное детективное агентство Пинкертона, к услугам которого охотно прибегало правительство.

Казалось бы, применение вооруженной силы — это монопольная функция государства. Но и здесь масса контрпримеров. Частные армии сейчас воюют по всему миру. Они применялись в Ираке, в Афганистане, в странах Африки. Вспомните хотя бы «ЧВК Вагнера» — частное вооруженное формирование, которое принимало участие в боевых действиях в Сирии и Донбассе.

В РФ на вполне законных основаниях существуют корпоративные «вооруженные силы» «Газпрома» и «Роснефти».

Бойцы частной военной кампании в ЦАР. Фото: AFP / EAST NEWS

Другой пример — деньги. Кто, как не государство, должно их выпускать? Монархи и правительства разных стран с удовольствием печатали деньги в виде казначейских обязательств. Еще бы! Покрыть дефицит госбюджета бумажками — кто же от этого откажется? Однако, как показал австрийский экономист Фридрих фон Хайек, практически все денежные системы, связанные с государственной казной, погибли. А деньги, которыми мы пользуемся сейчас, — это так называемые банкноты, то есть системы частных расписок между банками. Если кто-то помнит, еще на советском рубле последнего образца была надпись «Государственный казначейский билет» с припиской «Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза ССР». А вот более крупные десятирублевые дензнаки назывались тогда билетами госбанка и обеспечивались банковским капиталом. Прошло время, и современные рубли уже все считаются банкнотами независимо от номинала.

Стандарты — есть ли более государственное дело? ГОСТы — это святое. Однако недавние исследования археологов доказывают, что

задолго до появления современных государств и государств вообще (3–5 тыс. лет назад) гирьки для весов были стандартизованы на огромном пространстве — от Месопотамии до Египта и от Антальи до Европы.

Эти стандарты устанавливали не центральные власти, а сам рынок. Ученые предполагают, что купцы из разных стран, встречаясь друг с другом, обменивались гирьками и весами, чтобы согласовать единый стандарт.

Или вот современный пример негосударственной стандартизации. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся возрастные ограничения в кино? Кто устанавливает, что одни фильмы подходят детям или подросткам, а другие — нет? Ну в РФ этим, конечно, занимается Минкульт. А в Америке, крупнейшем в мире рынке кинопродукции, государство к возрастному рейтингованию не имеет отношения. Там действуют стандарты Американской ассоциации кинокомпаний. И все им подчиняются, хотя они и негосударственные.

Подобные примеры можно умножать и умножать.

Пенсионное обеспечение? Во многих странах этим занимаются негосударственные пенсионные фонды.

Пожарная охрана? Ее могут брать на себя общественные организации или страховые компании.

Тюрьмы? Частные тюрьмы, работающие «по госзаказу», есть в Австралии, США, Великобритании.

Образование? Здравоохранение? Социальная защита? Некоммерческие организации и частный бизнес доказали, что способны эффективно выполнять эти функции.

Словом, какую функцию государства ни возьми, обнаружится способ сделать то же самое, но без государства. Так в чем же его смысл?

Монополия на принуждение

Один из основоположников социологической науки Макс Вебер еще сто лет назад додумался поставить вопрос по-другому. Он заметил, что государство невозможно определить исходя из его задач или функций. Поэтому, писал Вебер, главный признак государства следует искать в средствах, которые оно использует. Таким средством, право на использование которого признается только за государством, является насилие.

В ночь на 23 августа 1993 года был демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской плозщади в Москве. Фото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин / ТАСС

Монополия на применение насилия обеспечивает власть государства в обществе. Государство имеет право отдавать приказы и принуждать к повиновению. Для этого у него есть полиция и армия, суды и тюрьмы. Даже частные тюрьмы и охранные предприятия не в состоянии подорвать монополию государства на насилие. Они контролируются через государственное лицензирование и госзаказ.

Теоретически люди могут договориться между собой и без принуждения. Но, как показал американский экономист Мансур Олсон, на практике этому мешает так называемая «проблема безбилетника» (free rider problem).

Люди с удовольствием готовы пользоваться общественным благом, но участвовать в его создании зачастую не хотят.

К примеру, мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого большинство населения страны должно быть вакцинировано. Но многие люди по разным причинам уклоняются от прививок, рассчитывая, что коллективный иммунитет сформируется и без них. Это типичный подход безбилетника.

Участники марша противников вакцинации от коронавируса. Фото: РИА Новости

Другой пример — асфальтированная дорога или мост через реку. Это удобство для всех. Но попробуйте собрать с местных жителей деньги на строительство моста или дороги! И чем большему числу людей нужно договориться между собой, тем труднее это сделать.

Вот тут-то и спасает государство с его правом на принуждение. Государство вводит налоги и заставляет всех платить.

Платить налоги никому не хочется, но государство не спрашивает вашего желания или согласия. Оно просто принуждает всех отдавать часть своего дохода. И в сборе налогов ему нет равных.

Вот тратить собранные деньги у государства получается гораздо хуже. Поэтому во многих странах государство используется в первую очередь как машина для выкачивания налогов, а потом собранные деньги передаются в частные руки или некоммерческим организациям. Например, в Нидерландах 17% ВВП производится в некоммерческом секторе, потому что туда направляются бюджетные средства для оказания социальных услуг. И это правильно — волонтеры и сотрудники благотворительных организаций работают с инвалидами и пенсионерами гораздо лучше, чем чиновники.

Государство как оседлый бандит

Еще в XVII веке появилась теория общественного договора. Сначала Томас Гоббс и Джон Локк, а за ними Жан-Жак Руссо сформулировали ее суть примерно так: люди согласились на ущемление своей свободы государством в обмен на безопасность и другие общественные блага, которые государство обеспечивает. В этом суть общественного договора, или социального контракта, который заключается между народом и властью.

В теории все получается красиво, но на деле общественный договор выглядит неравноправным. Попробуйте-ка выйти из договора. Например, перестаньте платить налоги или соблюдать законы государства. Вам дорого обойдется этот эксперимент. Даже если вы переберетесь в другую страну, там вам все равно придется платить налоги и соблюдать законы.

В этом смысле государство подобно мафии. Люди, вроде бы, добровольно платят ей за «крышу», но фактически они делают это по принуждению.

И еще теория общественного договора не может объяснить, как, собственно, появляется государство. Ведь в реальности государство никакого договора с народом не подписывает. И даже разрешения у него не спрашивает. Просто появляется и все.

Август 1991 года. Борис Ельцин с башни танка обращается к народу. Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / ТАСС

Как пишет Александр Аузан в книге «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь», в подавляющем большинстве случаев государство возникало из организованной преступности. И только по прошествии времени оно было вынуждено как-то договариваться с населением захваченной территории. Это убедительно доказали Мансур Олсон и Мартин Макгир на примере Китая первой половины XX века. В то время страна жила в состоянии непрерывных гражданских войн. По Китаю бродили враждовавшие друг с другом вооруженные формирования, которые, проходя через какой-то город, обычно грабили его дочиста. Но вот некая воинская часть попадает в осаду, и солдаты понимают, что им придется задержаться в этом городе надолго. Именно в этот момент начинается переход от модели «кочующего бандита» к модели «оседлого бандита».

Чтобы грабить захваченную территорию регулярно, нужно создавать общественные блага в виде правил, правопорядка, судов. И вот уже складывается государственная власть.

В средневековой Европе по той же схеме закованные в латы рыцари навязывали местным жителям свои услуги по защите от других насильников. Зарождение российской государственности, кстати, происходило ровно по тому же сценарию. Только в роли «оседлых бандитов» выступали варяги, они же викинги — гроза всей Европы.

1945, Берлин. Советские солдаты рядом с поверженным изображением орла на свастике. Фото: Berliner Verlag / Archiv / picture alliance via Getty Images

Порядок без начальства

Кажется, что государство неизбежно. Без него наступает анархия, а это слово нас пугает. Но вообще-то «анархия» — это вполне научный термин. В переводе с греческого он означает «без начальства». Анархизм как направление общественной мысли активно развивался в XIX веке французскими и русскими учеными. А книга Михаила Бакунина «О государстве» стала классическим обоснованием того, что жить можно и без государства. И это не просто теория. Общество без государственного принуждения — не такая уж редкость.

В ХIХ веке произошла любопытная история. Калифорния 18 лет жила без государства. Присоединение этой территории к США в ходе войны с Мексикой совпало с открытием золота в Северной Калифорнии. Началась золотая лихорадка.

Когда в новый штат прибыл назначенный из Вашингтона губернатор, он скоро обнаружил, что у него не осталось солдат — все разбежались мыть золото. Он еще неделю пытался управлять штатом без солдат, а потом отправился мыть золото сам.

Раза три федеральное правительство присылало в Калифорнию людей, но потом перестало — все равно разбегутся. Государственной власти не было, но в те годы Калифорния жила неплохо. Там была система регулирования собственности, по-своему работал суд, который мы бы, конечно, назвали судом Линча. Но на большой территории, где собрались не самые смирные люди, поддерживался порядок. В конце концов Калифорния сама попросила Вашингтон прислать губернатора, потому что была заинтересована в торговле с остальными штатами, и калифорнийцы предъявили прямой спрос на государство.

Калифорния времен Золотой лихорадки (1852 г.). Американцы и китайские рабочие на делянке. Фото: Joseph Blaney Starkweather / Fotosearch / Getty Images

Рассказывая эту историю, Александр Аузан отмечает, что для мирной жизни без государства необходимы особые условия. И главное среди них — неагрессивность людей по отношению друг к другу, по крайней мере, к своим. «Коэффициент решительности» должен быть меньше единицы. Это означает, что

усилия человека должны быть направлены в первую очередь на защиту своего, а не на захват чужого. В таких условиях государство как легальный насильник не требуется. А порой и мешает.

За примерами далеко ходить не надо. У нас в стране с XVII века общины староверов были не в ладах с государством и укрывались от него в труднодоступных местах. Из беглых крепостных и свободных людей на окраинах страны формировались казачьи общины, в которых процветало самоуправление. Это были типичные безгосударственные общества.

Узкий коридор

Вы, разумеется, заметили, что все наши примеры безгосударственных обществ взяты из истории. И это не случайно. Территория, попавшая под власть государства, имеет мало шансов от нее освободиться. Даже если это государство распадется или проиграет войну, скорее всего на том же месте водворится какое-то другое государство. Управляя своим народом, государство цепко держится за власть и всячески старается расширить свое влияние. Это происходит потому, что государство — не какая-то абстрактная сила, а конкретные люди и группы людей, которые добиваются своих целей и преследуют собственные интересы. Для этого им нужна власть. И чем больше, тем лучше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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