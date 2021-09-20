 

Samsung внедрил службу удаленного тестирования приложений

20.09.2021, 14:14, Новости дня
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Новая программа Remote Test Lab корейской компании Samsung Electronics начала работать в России. Ее официально представил разработчик. Программа фактически работает как лаборатория для удаленного тестирования приложений, предназначенных для мобильных устройств Galaxy, изготовленных на «Самсунге».

Как отмечают эксперты, результатом данного внедрения должно стать повышение эффективности тестирования программных продуктов, так как в данном процессе теперь сможет взять намного большее количество сторонних тестеров.

Главное преимущество состоит в том, что для проверки работы приложение не нужно покупать дополнительное оборудование, уточняют специалисты. Такие же виртуальные лаборатории корейская компания открыла уже и в других странах мира.



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