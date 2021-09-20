 

Песков назвал причину трагедии в Перми

20.09.2021, 14:06, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию в Перми, где в понедельник произошла стрельба в одном из корпусов Пермского государственного университета. Представитель Кремля заявил, что у нападавшего, по всей видимости, были психические отклонения.

Песков добавил, что экспертную оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы, которым необходимо разобраться в случившемся и выяснить основные причины трагедии, передает Ura.ru.

Напомним, что утром 20 сентября 18-летний Тимур Б. ворвался в одно из зданий Пермского госуниверситета и открыл огонь по студентам и преподавателям. По предварительным данным, в результате погибли не менее шести и пострадали не менее десяти человек, а сам стрелок получил ранение при задержании и скончался в реанимации.



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