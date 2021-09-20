Скандалы: Охота за счетами «узбекской принцессы»

Гульнара Каримова, сидя в тюрьме, наняла адвокатов для спасения своих сотен миллионов долларов, хранящихся в банках Швейцарии

Помощникам Каримовой, как сообщила швейцарская газета Le Temps, впервые с июня 2019 года удалось навестить свою клиентку в тюрьме. «Мы смогли увидеться с Гульнарой только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках», — рассказали они журналистам. Молодые люди удивились внешнему виду заключенной, которая еще несколько лет назад была богатая и стильная дама, разъезжавшая по миру по светским тусовкам, украшенная драгоценностями на миллионы долларов.

Как выяснилось, в июле этого года Федеральный уголовный суд Швейцарии рассмотрел возражение 49-летней Гульнары Каримовой по поводу конфискации хранящихся в Швейцарии 550 млн. франков, частично принадлежащие компании Takilant в Гибралтаре, бенефициаром которой она и является. Перешедшая в спящий режим на несколько лет компания была реанимирована адвокатами Каримовой, что позволило им обжаловать эту конфискацию, в результате которой в Ташкенте была осуждена любимая помощница Гульнары.

Расследование показывает, что Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все — в банке Lombard Odier.

Сыщики, работающие на швейцарскую прокуратуру, установили, что организованная группа действовала исключительно для поддержания роскошного образа жизни Гульнары Каримовой. Средства поступали за счет комиссионных, превышавших 800 млн. долларов, выплаченных телекоммуникационными компаниями, желавшими обосноваться в Узбекистане. Среди них — российская Mobile Telesystems, голландская Vimpelcom и шведская Teliasonera. Известно, что каждая из них за границей подверглась штрафу в несколько сотен миллионов за коррупцию, — отмечает Le Temps.

При этом деньги из банковских сейфов использовались для покупки драгоценностей, модных туалетов и роскошных автомобилей. Такие шопинги стали возможны, в частности, благодаря средствам, предоставленным холдинговой компанией Zeromax, зарегистрированной в Цуге, в то время владевшей целой империей в Узбекистане.

В газовой и текстильной промышленности Zeroma была основным работодателем страны, на нее приходилось 10% ВВП. Она обанкротилась в 2010 году после судебных решений, принятых в Ташкенте на фоне политических потрясений в Узбекистане.

Что же известно о «нелегком» жизненном пути Гульнары Исламовны Каримовой?

Если верить «Правде Востока», «узбекская принцесса» родилась 8 июля 1972 года в Фергане в семье будущего президента страны. После школы она поступила в Технологический институт моды Госуниверситета Нью-Йорка. В 1994 году получила степень бакалавра отделения международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского госуниверситета, в 1996 году окончила магистратуру Института экономики при Академии наук Узбекистана. В 2000 году Гульнаре присвоили степень магистра искусств в Гарвардском университете, в 2006 году — степень бакалавра в области телекоммуникаций в Ташкентском университете информационных технологий. В 2001-м девушка стала доктором политических наук в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.

С подачи отца, Гюльнара работала советником главы МИД Узбекистана, занимала пост советника постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН, работала в посольстве Узбекистана в Москве.

В 2008 году родитель назначил постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве.

Гульнара Каримова известна как дизайнер одежды и певица. Как-то она под псевдонимом Googoosha выпустила музыкальный альбом на английском языке.

А ведь ее рассматривали как наследницу отца на посту руководителя страны, но в начале октября 2013 года стали появляться сообщения, свидетельствующие о том, что принцесса попала в немилость к узбекскому лидеру. По указу президента были закрыты подконтрольные Каримовой телеканалы и радиостанции, а ряд людей из ее ближнего окружения покинули страну. Им грозила смертная казнь.

В качестве вероятной причины раскола в семье Каримовых некоторые издания называли конфликт дочери президента с главой Службы национальной безопасности. В частности, сообщалось о том, что в сентябре 2013 года узбекские силовики предоставили президенту видеозаписи, на которых двоюродный брат Гульнары Акбарали Абдуллаев, с которым у нее близкие отношения, якобы заявляет, что Каримова может передать ему власть.

Имя Каримовой упоминалось в 2012 году в связи с проводимым в Швейцарии и Швеции широкомасштабным расследованием по поводу обвинений в коррупции и отмывании денег, когда несколько ее приближенных попали под подозрение в нелегальной деятельности.

В марте 2014 года стало известно, что прокуратура Швейцарии ведет уголовное расследование, фигурантом которого является Каримова: ее тогда подозревали в отмывании денег в швейцарских банках.

В августе 2015 года сообщалось о просьбе США к ряду стран арестовать связанные с Каримовой активы. В апреле 2016 года Министерство юстиции США открыто назвало Гульнару Каримову подозреваемой в получении взяток и отмывании средств.

28 июля 2017 года Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее обвинили в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 млрд. долларов, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. швейцарских франков. Преступной группе принадлежит недвижимость во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, особняк на Рублевке и восемь квартир в Москве, а также гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.