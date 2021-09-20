Скандалы: Серые кнопки

100 депутатов Госдумы шестого созыва, оказавшихся самыми неэффективными

В начале августа около 150 сотрудников IT-компании Xsolla получили письмо от основателя фирмы Александра Агапитова, в котором сообщалось, что они уволены по совету «команды биг дата». «Новая» решила применить этот же подход к оценке эффективности российских депутатов. Наша «команда биг дата» составила для народных избранников набор количественных KPI, изучила работу депутатов Госдумы с III по VII созыв и пришла к выводу, что около 100 депутатов в каждом созыве были «невовлеченными и малопродуктивными». Представляем результаты нашего рейтинга.

Руководство Xsolla приняло решение об увольнении после изучения активности сотрудников на работе: аналитики проанализировали, как они используют почту, чаты, сервисы для контроля за выполнением задач и другие рабочие инструменты, и признала их «невовлеченными и малопродуктивными». При этом в письме ничего не говорилось о качественных показателях их работы.

При расчете эффективности депутатов мы учитывали три параметра, которые легко измерить:

влияние — число внесенных законопроектов и доля принятых;

— число внесенных законопроектов и доля принятых; дисциплина — присутствие на решающих голосованиях;

— присутствие на решающих голосованиях; риторика — число выступлений на заседаниях, их длительность в минутах, а также артистизм — количество восклицательных знаков в речи и выступлений, после которых депутату хлопали.

Единицу получили депутаты, эффективность которых равна 20 и ниже, двойку — депутаты с эффективностью от 20 до 40, тройку — от 40 до 60, четверку — от 60 до 80, пятерку — от 80 до 100. Один кружок на графике соответствует одному депутату, цветом обозначена партийная принадлежность.

Самые успешные депутаты расположены в верхней части графика, а их менее эффективные коллеги — в нижней.

Рейтинг эффективности VII созыва Госдумы

Около 100 депутатов в VII созыве были «невовлеченными и малопродуктивными»: не вносили законопроекты, прогуливали заседания и недостаточно активно выступали.

Если бы власти увольняли таких неэффективных законодателей, то лишь за последний созыв могли бы сэкономить больше трех миллиардов рублей.

Как мы считали

С помощью API Госдумы мы собрали данные об активности 2,5 тысячи депутатов, которые находились в Госдуме с III по VII созыв. Также мы рассчитали, сколько дней и созывов каждый из них провел в депутатском кресле.

Мы сгруппировали эти данные в три основных показателя:

Влияние

число законопроектов, в которых депутат был автором или соавтором;

доля принятых инициатив.

Дисциплина

число решающий голосований по законопроекту, на которых присутствовал депутат.

Риторика

число выступлений на заседаниях Госдумы;

длительность выступлений в минутах;

число восклицательных предложений в речи депутата;

число реакций на выступление: аплодисменты, смех, шум или уход из зала.

Мы разделили значение каждого показателя на 100 равных частей (процентилей) и определили, в какую часть попадает значение по этим показателям для каждого депутата. Затем мы рассчитали среднее и получили итоговый балл эффективности. Эффективность может принимать значения от 0 до 100 баллов.

Наиболее «эффективные» работники Думы за все созывы — конечно же, представители «Единой России», 12% которых удалось получить максимальный балл. Ни одна из действующих думских фракций даже не приблизилась к этому результату, а вот вторые по эффективности — представители «Яблока», где 5% «отличников» и ни одного «двоечника».

Среди самых продуктивных депутатов VII созыва оказались всеми «любимые» народные избранники — представители «Единой России»:

Павел Крашенинников,

Василий Пискарев

Ирина Яровая, которая сохраняет место в топе наиболее работящих депутатов на протяжении последних трех созывов.

В уходящем созыве эти парламентарии внесли от 70 до 100 законопроектов, три четверти которых были приняты; посетили более 90% заседаний и несколько сотен раз выступали с трибуны, в сумме наговорив более чем на 30 часов.

За время работы в Госдуме этой тройке удалось достичь выдающихся результатов: именно они ответственны за наиболее одиозные нормы последнего десятилетия — законы об иностранных агентах, ответственности за реабилитацию нацизма и призывы к нарушению территориальной целостности, недопуске «экстремистов» к выборам, неприкосновенности президента и другие инициативы, ограничивающие права и свободы россиян.

Самыми «низкорейтинговыми» депутатами оказались 69 человек (13%). Среди них есть парламентарии, которые сидят в Думе уже больше пяти созывов — например, единоросс Артур Чилингаров и представитель КПРФ Алексей Пономарев. Если первый попал в аутсайдеры только в последнем созыве, то второй показывал низкие результаты на протяжении всех депутатских сроков.

Также в число «малопродуктивных» депутатов вошел еще один член фракции КПРФ Александр Некрасов — совладелец крупного строительного холдинга «Лидер Групп».

Он прогулял почти две трети голосований, ни разу не выступал на пленарных заседаниях и не добился принятия ни одного из внесенных им 20 законопроектов.

Дольщики его компании неоднократно жаловались на многолетние задержки жилья и устраивали акции протеста.

Все это не помешало Некрасову войти в десятку самых богатых госслужащих 2020 года с общим семейным доходом в 2,8 миллиарда рублей, а в октябре 2020-го получить должность сенатора.

Законодатели моды

Депутаты VII созыва оказались ударниками труда: 13% из них получили «пятерки», это максимальный показатель с 2000 года. В остальные созывы доля «отличников» не превышала 9,5%, а «двоечниками» становились от 20 до 30%.

Высокая продуктивность VII созыва может быть связана с долей принятых законопроектов, которую мы учитывали в параметре «Влияние»: «Новая» рассказывала, что уходящая Дума одобрила более 40% внесенных инициатив — это максимум с 2000 года.

Именно соотношение внесенных и принятых законопроектов обычно считается мерой эффективности депутата, говорит политолог и специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман:

«Депутаты понимают, что их эффективность сводится к тому, сколько они сумели провести законопроектов. Они знают, что к концу созыва их кураторы делают такие же подсчеты, поэтому стараются подписываться под законопроектами, которые выглядят успешными, даже если они не ими внесены.

<…> Если они почуяли, что с законопроектом что-то не так, они забирают свои подписи и разбегаются.

Поэтому эффективность депутата — это не столько показатель его собственной пробивной силы, сколько политического чутья: нужно до первого чтения успеть прислониться к будущему успешному законопроекту и вовремя отползти от неуспешного».

Это показывают и наши подсчеты: в лидерах по влиянию оказались депутаты, подписавшиеся под 100-200 инициативами, из которых 60-80% в итоге приняли. Большинство из них — единороссы: вездесущий Павел Крашенинников, а также его менее известные коллеги Мурад Гаджиев и Игорь Дивинский.

В порыве казаться максимально эффективными депутаты показывают парадоксальные результаты. Последние два созыва рекорд по числу внесенных инициатив поставили справедливороссы Олег Михеев (VI созыв, соавтор 471 законопроекта) и Сергей Миронов (VII созыв, 343 инициативы). Однако это не помогло — 95% из них отклонили, из-за чего за влияние эти депутаты получили тройку.

Вставать к первому чтению

Есть и другие параметры, которые отражают эффективность депутата — например, посещаемость голосований.

По нашим подсчетам, в VII созыве решающие голосования исправно посещали лишь около половины депутатов — этот показатель стал минимальным с IV созыва.

Скорее всего, в реальности депутаты соблюдают дисциплину еще хуже. В Госдуме продолжают голосовать за отсутствующих и даже умерших коллег, несмотря на то, что по регламенту депутат обязан присутствовать на голосовании лично.

Такая солидарность приводит к подозрительным результатам: так, долларовому миллиардеру и совладельцу компании «Новатэк» Леониду Симановскому на протяжении четырех созывов удавалось посещать 99% заседаний. Аналогичную статистику показал бизнесмен Андрей Скоч — несмотря на 10 детей и долю в холдинге «Металлоинвест» и аэропорте «Внуково». При этом ни на одном заседании Скоч не выступал.

Каждый десятый парламентарий оказался прогульщиком.

«В начале VII созыва новое руководство Думы пыталось бороться с прогулами, повелев всем под страхом материальных санкций являться на пленарные заседания, — рассказывает Екатерина Шульман. — После этого, когда перепуганные депутаты по первости начали слушаться и являться, то сначала лифты поломались, а потом буфет и столовая не смогли работать, потому что они не рассчитаны на то, что все эти 450 красавцев заявятся на рабочие места».

В число заядлых прогульщиков попал, например, представитель ЛДПР Игорь Лебедев — сын лидера партии Владимира Жириновского. Он сходил лишь на треть всех решающих голосований VII созыва.

Его отец, напротив, прилежно ходил на заседания и стал абсолютным лидером созыва по продолжительности выступлений. Жириновский выходил на трибуну около 800 раз и проговорил больше 40 часов — целую рабочую неделю без перерыва. Это почти в полтора раза больше, чем тройка самых эффективных депутатов — Крашенинников, Пискарев и Яровая вместе взятые.

«Посмотрите друг на друга — рядом сидят лучшие люди»

При расчете оценки за риторику мы учитывали не только число и длительность выступлений, но и артистизм депутата — сколько раз его речь вызывала яркую реакцию: аплодисменты, шум, смех или настолько сильное возмущение, что его оппоненты покидали зал. По этому показателю Жириновский тоже лидирует с большим отрывом, причем во всех созывах — за все время в Думе депутаты бурно реагировали на его выступления более 1600 раз.

Также мы посчитали, сколько раз депутат использовал восклицательные предложения. Здесь снова побеждает Жириновский, и снова с большим преимуществом: в VII созыве около 5700 его высказываний были восклицаниями.

ЦИТАТА

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Я еще раз поздравляю фракцию КПРФ — так сказать, будем бороться, Геннадий Андреевич! Я прошу всех коммунистов поехать по стране, ездить по стране: спасайте больных, помогите им избавиться от коронавируса! ЛДПР свою долю в этом плане выполнила — только мы боролись с этой пандемией: здесь, с этой трибуны, и по всей стране».

(Аплодисменты.)

***

«Посмотрите друг на друга — рядом с вами сидят лучшие люди России! Будем работать вместе и дальше — до 2030 года, до 2040-го. У меня день рождения 25 апреля 1946 года — 100 лет со дня рождения будет».

(Аплодисменты.)

Его ближайшие соперники оказались в два раза менее артистичными — это справедливороссы Олег Нилов и Валерий Гартунг, а также представители КПРФ Геннадий Зюганов и Тамара Плетнева.

Валентина Терешкова, предложившая «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, оказалась весьма убедительной и харизматичной — несмотря на небольшое число выступлений, овациями заканчивались примерно половина из них.

ЦИТАТА

Валентина Терешкова, депутат от «Единой России»:

«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина — давайте поздравим его от имени депутатов Государственной думы и пожелаем успехов!

(Продолжительные аплодисменты.)

Уважаемые депутаты, если вы не возражаете, давайте пошлём корзину роз. Нас четыреста пятьдесят — есть предложение послать четыреста пятьдесят роз. Давайте пошлём корзину с благодарностью за неустанный труд и обещанием, что мы вместе с ним будем работать на благо России!»

(Аплодисменты.)

Среди самых флегматичных депутатов VII созыва вновь оказались парламентарии, которые проводят в Думе не первый созыв: миллиардер Андрей Скоч, который показал практически идеальную посещаемость и при этом ни разу не выступал, а также еще один долларовый миллионер и многодетный отец Зелимхан Муцоев.

Риторика — единственный показатель, где лидерами стали не единороссы, а элдэпээровцы. Однако на этом успехи ЛДПР заканчиваются: за все время работы Госдумы ни одному депутату из этой фракции не удалось получить «пятерку» за работу, а доля «непродуктивных» оказалась максимальной — 10%, это в три раза больше, чем в других фракциях.

ЦИТАТА

Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

«А Евросоюзу следует начать с себя — прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой, вообще, это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И, в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал, если хотите сохранить международный порядок и стабильность».

(Аплодисменты.)

***

«Александр Котенков (представитель президента в Госдуме с 1996 по 2004 год. — Ред.) как-то сказал, что в Думе 150 человек занимаются законотворчеством, 150 занимаются своими делами и 150 ничем не занимаются. Я думаю, что первую цифру он немного преувеличил, а последнюю — преуменьшил», — говорит Шульман.

Итого, людей, которые реально занимаются подготовкой законопроектов, сбором поправок в таблицы, обсуждением этих поправок и так далее, — в каждом созыве человек 100, резюмирует эксперт.

В идеальных условиях оценивать эффективность работы депутатов должен избиратель — и голосовать за тех, кто лучше всего представляет их интересы. Однако во многом благодаря усилиям «высокоэффективных» единороссов россияне в этом выборе ограничены: власти под различными предлогами отказывают в регистрации десяткам сильных кандидатов, а депутаты по-настоящему подотчетны только одному человеку.

Катя Бонч-Осмоловская, Артем Щенников, Антонина Асанова