Мнение: Диктатура серых троечников – закономерный итог построения “развитого” либерального капитализма
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Хотя мне больше нравится картинка попроще и яснее:
Трудно было не заметить, что последние годы к официальной политической власти (при буржуазной демократии от реальной власти это понятие сильно отличается – если грубо – это пара этажей вниз от настоящего "начальства") приходят абсолютно невзрачные люди –
https://nosikot.ru/diktatura-seryh-troechnikov-zakonomernyj-itog-postroenija-razvitogo-liberalnogo-kapitalizma/
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Источник: Достало
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