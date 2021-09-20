Мнение: Диктатура серых троечников – закономерный итог построения “развитого” либерального капитализма



Хотя мне больше нравится картинка попроще и яснее:



Трудно было не заметить, что последние годы к официальной политической власти (при буржуазной демократии от реальной власти это понятие сильно отличается – если грубо – это пара этажей вниз от настоящего "начальства") приходят абсолютно невзрачные люди –

https://nosikot.ru/diktatura-seryh-troechnikov-zakonomernyj-itog-postroenija-razvitogo-liberalnogo-kapitalizma/

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