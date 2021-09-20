 

Разумков обратится к антикоррупционным органам из-за слухов о подкупе голосов за отставку министров

20.09.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы сегодня много видим слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тыс. за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады”, – отметил Разумков.

Спикеры парламента заявил, что официально обратится к антикоррупционным органам, чтобы те проверили эту информацию.

“Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию, проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим”, – отметил Разумков.

Контекст:

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Минпросвещения России предложило школьникам в день митингов за Навального прогуляться в парке или в лесу

09.08 / Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане

29.10 / «Тяжёлый день» для Германии — Меркель объявила о введении частичного карантина

13.01 / За сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

12.09 / На Украине пожаловались на очень высокую стоимость импортируемого газа

05.09 / И летучие мыши не помогли… Новый Бэтмен подхватил коронавирус

20.11 / Guardian – Иран признал, что нарушил условия ядерного договора

15.11 / Миллиардер Бахматюк: “Накормим весь мир” может стать национальной идеей для Украины

02.07 / Приговор Полу Уилану вступил в силу

08.09 / Times – Лондон и Брюссель избежали «сосисочной войны», продлив льготный период по североирландскому протоколу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика