 

36-летняя Тина Кароль поделилась редкими снимками 61-летней матери

20.09.2021, 13:36, Новости дня
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На первом фото мать певицы позирует с праздничном тортом на тарелке, а на последнем запечатлена в компании дочери. Также Тина Кароль обнародовала селфи, которое сделала на фоне внедорожника.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/407406247408809

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года. У певицы есть родной старший брат Станислав Либерман. Он работает юристом.

В 2005 году певица заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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