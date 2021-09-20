Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря

Новые правила адаптивного карантина предусматривают ослабление ограничений для заведений, в которых первую дозу вакцины от COVID-19 получило менее 80% персонала, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы изменили подход к карантину и позволили работать таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни”, – заявил глава Кабмина.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая.

“Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом – на 29%. При этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях 19%”, – сообщил министр.

По информации Кабмина, 21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем рассмотрят вопрос установления “желтого” эпидемического уровня по всей Украине с 22 сентября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,35 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +2265), умерло около 55 тыс. человек, выздоровело более 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

Последний раз Кабмин 11 августа продлевал адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

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