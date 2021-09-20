 

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря

20.09.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые правила адаптивного карантина предусматривают ослабление ограничений для заведений, в которых первую дозу вакцины от COVID-19 получило менее 80% персонала, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы изменили подход к карантину и позволили работать таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни”, – заявил глава Кабмина.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая.

“Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом – на 29%. При этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях 19%”, – сообщил министр.

По информации Кабмина, 21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем рассмотрят вопрос установления “желтого” эпидемического уровня по всей Украине с 22 сентября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,35 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +2265), умерло около 55 тыс. человек, выздоровело более 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

Последний раз Кабмин 11 августа продлевал адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / Мужчина, который дал Макрону пощечину, получил четыре месяца тюрьмы

19.05 / Ученые предлагают накапливать энергию прямо в бетонных стенах

09.05 / Ученые рассказали, почему в старости полезно чувствовать себя молодым

03.02 / Джонсон призвал немедленно освободить Навального

03.08 / Названы сроки возвращения в Россию части попавших в серьезное ДТП в Турции туристов

16.10 / Американский теннисист сбежал из России после выявления у него COVID-19

14.06 / США назвали страны Прибалтики «ярким примером демократии»

10.08 / Правительство Ливана отправлено в отставку

16.08 / Суд приговорил пресс-секретаря Навального к ограничению свободы

30.08 / Le Monde – во Франции антиковидные протесты собирают всё меньше участников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика