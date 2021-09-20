 

Украинские регионы на 90% готовы к отопительному сезону – Чернышов

20.09.2021, 13:36, Новости дня
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“В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику”, – отметил Чернышев.

Глава Минрегиона также отметил, что так как цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется, важно к отопительному сезону заключить долгосрочные договоров между предприятиями теплокоммунальной энергетики с “Нафтогаз Трейдинг”.

“Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке – 7420 грн за тысячу м3 (с НДС и без других надбавок). Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны”, – подчеркнул министр.

Контекст:

В начале сентября Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обращалась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона. В ассоциации подчеркнули, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на прежнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию. 

Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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