Дзюба и Глушаков вошли в состав сборной РФ на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Футболист «Зенита» Артем Дзюба и выступающий за «Химки» Денис Глушаков вернулись в состав сборной России, войдя в расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, также в состав попал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

В рамках отборочной группы H сборная РФ 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей, – передает РИА «Новости».

Дзюба играл за сборную РФ на ЕВРО-2020, но на сентябрьские матчи отборочного турнира вызван не был. Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года, а для Агаларова этот вызов – дебютный в карьере.

Ранее Дзюба не получил вызов в сборную РФ для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.