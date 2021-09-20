 

В результате столкновения поездов «Русала» в Гвинее погиб человек

20.09.2021, 13:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДва грузовых состава, принадлежащих российской алюминиевой компании «Русал», столкнулись в Гвинее в понедельник, в результате один человек погиб, пять пострадали, сообщили местные СМИ.

Как сообщила местная радиостанция «Фим эф-эм», инцидент произошел из-за того, что машинисты поездов не смогли связаться и договориться друг с другом, передает ТАСС.



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