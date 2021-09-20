 

«Единая Россия» получает 49,1% голосов

20.09.2021, 13:26, Разное
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…по итогам обработки 75% протоколов.

«Единая Россия» получает 49,1% голосов по итогам обработки 75% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Второе место занимает КПРФ с 20,4% голосов, ЛДПР — 7,61%, «Справедливая РФ — за правду» — 7,38%, «Новые люди» — 5,46%. Чем больше протоколов обрабатывается, тем ниже результаты у этих партий.

Остальным политическим объединениям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер: это значит, что в Госдуму они не попадают. За партийный список партии «Яблоко» проголосовали 1,08% избирателей.

По одномандатным округам «Единая Россия» набрала 86,67%, КПРФ — 6,67%, «Справедливая РФ — за правду» — 3,12%, ЛДПР и «Яблоко» — 0,44%.

В Москве до сих пор не объявили результаты электронного голосования, в котором приняли участие около двух млн жителей города. Избиратели и кандидаты ждут их уже около 11 часов. Изначально предполагалось, что данные будут опубликованы после закрытия последнего избирательного участка, однако в ЦИК заявили, что на их обработку нужно больше времени.

Источник: Новая газета



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