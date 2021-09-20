 

Google Pixel 4a назвали лучшим дешевым смартфоном

20.09.2021, 13:20, Новости дня
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В специальном рейтинге, составленном аналитиками Android Authority, лидером среди самых лучших дешевых смартфонов назван Google Pixel 4a. Отметим, что в данный список попали только те гаджеты, которые работают на операционной системе Android.

Среди преимуществ над конкурентами в смартфоне Pixel 4a названа хорошая прочность корпуса, а также отличное решение для видеосъемки. Также эксперты отмечают как преимущество синхронные обновления прошивки с самой операционной системой. Еще одним плюсом является наличие разъема для наушников.

На втором и третьем месте в рейтинге лучших дешевых смартфонов оказались Moto G Power и Google Pixel 5a. Цены на эти устройства колеблются в пределах от 250 до 450 долларов США.



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