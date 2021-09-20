Компания Google испытала систему лазерной связи

Два города, расположенные на противоположных берегах реки Конго, в тестовом режиме соединили системой лазерной связи. Оказалось, что скорость передачи данных достигла 20 Гбит/с.

Эксперимент провели в рамках осуществления проекта Taara, где в качестве материнской компании выступает американский Google. Ранее тестирование лазерной связи проводили в рамках проекта Loon. В январе текущего года при помощи лазерных технологий связали два воздушных шара. Скорость соединения также была огромной. Однако в тот момент слишком большими оказались финансовые затраты.

По словам экспертов, дороговизна на сегодня является главным препятствием для развития систем лазерной передачи данных. Если удастся существенно снизить себестоимость, в данную сферу точно придут крупные инвестиции.