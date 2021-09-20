 

Компания Google испытала систему лазерной связи

20.09.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Два города, расположенные на противоположных берегах реки Конго, в тестовом режиме соединили системой лазерной связи. Оказалось, что скорость передачи данных достигла 20 Гбит/с.

Эксперимент провели в рамках осуществления проекта Taara, где в качестве материнской компании выступает американский Google. Ранее тестирование лазерной связи проводили в рамках проекта Loon. В январе текущего года при помощи лазерных технологий связали два воздушных шара. Скорость соединения также была огромной. Однако в тот момент слишком большими оказались финансовые затраты.

По словам экспертов, дороговизна на сегодня является главным препятствием для развития систем лазерной передачи данных. Если удастся существенно снизить себестоимость, в данную сферу точно придут крупные инвестиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / «Есть более эффективные способы» — Псаки объяснила, почему США не наказали саудовского принца

17.07 / Дорогой смартфон iPhone 12 Pro Max оказался самым популярным в своей линейке

18.04 / Москва выслала 20 чешских дипломатов

02.10 / Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России

17.09 / У россиян возникли сложности с погранконтролем в Марокко

28.06 / Скончалась президент ассоциации блокадников Валентина Леоненко

26.01 / Мнения: Майдану не нужна революционная ситуация

03.09 / Гитарист группы “Кино”, которая планирует дать концерт в Киеве, выступал в оккупированном Крыму

28.07 / Полиция открыла производство из-за фото мэра города Хорол с советским флагом

30.06 / Запугивал и унижал – разговоры с лидерами союзных стран Трамп превращал в издевательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика