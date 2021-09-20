 

Бросить курить спайсы сложнее, чем отказаться от каннабиса

20.09.2021, 13:18, Разное
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Спайсами называют синтетические наркотики, разработанные на основе молекулы действующего вещества каннабиса. По-научному их называют синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов. Эти вещества обычно добавляют в растительный материал, пригодный для курения.

Несмотря на то, что производители этих наркотиков регулярно меняют их формулу, и соответственно их эффект может быть непредсказуемым, данные вещества пользуются популярностью в связи с дешевизной и доступностью. Спайсы мощнее каннабиса, что увеличивает вероятность привыкания и осложняет отказ от них.

В новом исследовании ученые опросили 284 человека, которые употребляли каннабис и спайсы. Это крупнейшее исследование, посвященное сравнению тяжести отказа от спайсов и от каннабиса.

Абстинентный синдром (синдром отмены)

Чаще всего понятие «абстинентный синдром» связывают с алкоголизмом, но на самом деле он характерен в отношении употребления любого из психоактивных веществ

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Более двух третей опрошенных, пытавшихся бросить курить спайсы, сообщали как минимум о трех симптомах синдрома отмены. Так называют неприятные ощущения в связи с резким отказом от наркотического вещества после его регулярного приема. Участники исследования чаще всего сталкивались с нарушениями сна, раздражительностью, подавленным настроением, сильным сердцебиением и желанием употребить наркотик снова. Симптомы у них были значительно тяжелее, чем у тех, кто пытался прекратить принимать каннабис. Ученые указывают, что это признак того, что «завязать» со спайсами должно быть сложнее.

Участники исследования сообщали, что организм хуже переносит спайсы, чем каннабис, хотя их эффект и длится не так долго. Также при употреблении спайсов быстрее вырабатывалась толерантность — необходимость повышать дозу, чтобы добиться того же эффекта.

Авторы исследования указывают, что необходима не только профилактика употребления спайсов, но и разработка мер помощи желающим отказаться от них.



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