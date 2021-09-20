 

Перенесенный коронавирус и вакцинация дают иммунитет против всех штаммов

20.09.2021, 13:14, Разное
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Британские исследователи изучили иммунитет, который появляется у человека после вакцинации. Как оказалось, вместе с перенесенным коронавирусом, после прививки от COVID-19 в организме формируется защита против всех штаммов.
После начала пандемии коронавируса патоген распространился по всему миру, неоднократно мутировав и породив множество штаммов. Этот фактор стал большой проблемой для лечения летально опасного недуга. Поэтому так важна профилактическая кампания, в рамках которой можно вакцинироваться любым из доступных препаратов.

Как сообщают исследователи из Великобритании, подобный укол поможет не только избежать заражения основным вирусом SARS-CoV-2, но и выработать своеобразный щит от инфицирования мутировавшими микроорганизмами. Пациенты, перенесшие коронавирус, сделавшие инъекцию прививочным средством, более устойчивы перед штаммами заболевания.

В ходе работы эксперты исследовали воздействие Pfizer и Moderna, которые оказали огромное значение в формировании у переболевших «гибких» антител. Появившиеся защитные частицы дают возможность эффективного противостояния изменившимся вирусам. Новый тип иммунитета специалисты называют гибридным.

Стоит отметить, по мнению российского ученого Ольги Карповой, ревакцинация является важнейшим фактором не только защиты от заражения, но и выработки усиленной защитной реакции. Как пишет «Политэксперт», завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ советует проходить эту процедуру дважды в год.



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