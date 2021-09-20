 

Популярный в России напиток может повышать риск рака

20.09.2021, 13:14, Разное
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Французские исследователи рассказали о пагубном влиянии на здоровье неправильно сформированного рациона. Как оказалось, популярный в РФ напиток может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний и даже повышать риски развития рака.
Продукты питания не только насыщают организм энергией и полезными веществами, необходимыми ему для полноценного функционирования. Несбалансированный рацион и нездоровая пища могут также спровоцировать развитие целого ряда заболеваний. Как сообщается в материале, обнародованном научным изданием British Medical Journal, большой риск несут в себе и популярные у многих обычные фруктовые соки. Риски, которые они могут вызвать, приравнивают к опасности от других сладких напитков. При этом в среднем человек в сутки выпивает более 90 миллилитров различных видов 100-процентного фруктового сока. Если же эта порция повышается еще на 100 миллилитров, то вероятность появления разного типа злокачественных новообразований вырастает на 18 процентов.

Особенно опасен сок для представительниц прекрасного пола, даже меньше 200 миллилитров в день могут увеличить возможность появления онкологии груди на 22 процента. Информация основана на исследовании экспертов, представляющих Французское агентство общественного здравоохранения, в ходе которого были проанализированы данные свыше 100 тысяч человек. При этом только 21 процент из них представляли сильный пол.

Вредное воздействие натуральных 100-процентных фруктовых соков на организм исследователи объясняют высоким содержанием сахара. Его воздействие на висцеральный жир, покрывающий жизненно важные органы, чревато повышением уровня сахара в крови. Оба обстоятельства вызывают развитие онкологии.

Источник: profile.ru



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