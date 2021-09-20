Число жертв стрельбы в Пермском университете увеличилось

По данным телеграм-канала Mash, число погибших возросло до восьми человек. Как минимум десять раненых госпитализированы из Пермского университета. Из них трое в тяжелом состоянии. Всего пострадали 19 человек.

По непроверенной информации, 18-летний

стрелок умер по дороге в больницу, передает Ura.ru.Также появилась аудиозапись одного из студентов вуза. В чате университета парень призывает товарищей не выходить из аудиторий, поскольку на улице стреляют.

Напомним, один из студентов Пермского университета пришел утром 20 сентября в вуз с оружием. Злоумышленник начал стрелять в студентов и работников учебного заведения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее одноклассник преступника поведал, что тот умел хорошо стрелять. По его словам, однажды в тире от имени школы парень попал почти все десять попыток. Также одноклассник описал стрелка как тихого человека, который проявлял интерес к оружию.