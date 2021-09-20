 

Путин отреагировал на кровавую бойню в Пермском университете

20.09.2021, 13:12, Разное
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Слова Владимира Путина передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, глава государства поручил направить глав Минздрава Михаила
Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям
погибших и пострадавшим.

По последним данным, жертвами трагедии стали восемь человек. По информации телеграм-канала Mash, число раненых возросло до 26 человек. Сегодня из-за случившегося в Пермском крае отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах.

Стрельба в
Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Нападавшим стал студент. Злоумышленник проник в здание вуза примерно в 11
часов утра по местному времени с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице.

СКР сообщал о
задержании и ранении стрелка. По некоторым данным, преступник скончался по дороге в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.



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