Путин отреагировал на кровавую бойню в Пермском университете

Слова Владимира Путина передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, глава государства поручил направить глав Минздрава Михаила

Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям

погибших и пострадавшим.

По последним данным, жертвами трагедии стали восемь человек. По информации телеграм-канала Mash, число раненых возросло до 26 человек. Сегодня из-за случившегося в Пермском крае отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах.

Стрельба в

Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Нападавшим стал студент. Злоумышленник проник в здание вуза примерно в 11

часов утра по местному времени с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице.

СКР сообщал о

задержании и ранении стрелка. По некоторым данным, преступник скончался по дороге в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.