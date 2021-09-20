Столичная мэрия по ошибке опубликовала персональные данные пользователей приложения для доносов «Помощник Москвы»

В интернет попали полные персональные данные людей, которые хотя бы один раз воспользовались приложением «Помощник Москвы», чтобы сообщить о нарушении правил парковки.

«Помощника Москвы» разработал московский Дептранс. Любой москвич может установить его на своё мобильное устройство и сфотографировать автомобиль, который, по его мнению, припаркован неправильно. Водителю немедленно выпишут штраф, обжаловать который непросто, даже если машина стояла по правилам. В пятницу Дептранс на сайте mos.ru опубликовал благодарность пользователям приложения и прикрепил к ней файл с именами всех, кто доносил на своих соседей. Через час публикацию удалили, но файл успели скачать более шести тысяч раз.

«Теперь я знаю, кто фоткает мою машину, которая стоит у подъезда на официальном парковочном месте и пишет, что она якобы на газоне! Мне каждый раз приходится ездить в Коммунарку обжаловать эти штрафы! Я сегодня же пойду к ней и плюну в морду!» – пишет один из участников сообщества водителей «Синие ведёрки».

Кликнув имя пользователя, можно увидеть не только его домашний адрес, но и полный список автомобилей, на которые он жаловался. Активисты из числа московских автовладельцев уже работают с этой базой данных, чтобы уведомить каждого пострадавшего, как зовут доносчика и где он живёт.

Полиция заявила, что из-за выборов не может предоставить охрану пользователям приложения и посоветовало им оставаться дома и не открывать незнакомцам.

—