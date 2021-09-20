Скандалы: «Конфликтных ситуаций не допускает, не обидчив, спокоен»

Михаил Ефремов умудрился в колонии сделать карьеру

Конфликтных ситуаций не допускает, не обидчив, спокоен — так осужденного на 7,5 года актера Михаила Ефремова охарактеризовали в колонии ИК-4 Белгородской области. Судя по выданной характеристике (документ имеется в распоряжении «МК»), поведение заключенного Ефремова образцово-показательное и если звездный арестант продолжит в том же духе, то условно-досрочное освобождение (УДО), можно считать, у него в кармане.

Характеристика, которую выдала Михаилу Ефремову администрация колонии в Белгородской области, была представлена на недавних слушаниях в суде кассационной инстанции. Впрочем, зачитывать ее не стали, ограничившись коротким определением «хорошая». Но она оказалась бесполезной – решение апелляционной инстанции было оставлено без изменения. «МК» решил внимательно изучить документ и выяснить положительные стороны пребывания ВИП-заключенного за решеткой.

Итак, 22 октября 2020 года приговор Михаилу Ефремову вступил в законную силу. В Белгородскую область осужденный прибыл без нарушений. Уже в марте он был принят на работу в ЦТАО (центр трудовой адаптации осужденных) на должность складывальщика швейного участка. Судя по всему, работодатель актером остался доволен. «К порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает» — так охарактеризовали нового работника в ЦТАО.

В целом не нашлось претензий к Ефремову и у администрации. Однако мелкие огрехи, как и у любого живого человека, все же, похоже, были:

«Установленный порядок отбывания наказания соблюдает. В быту допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, в дисциплинарном порядке не наказывался. Взысканий за период отбывания наказания в ФКУ МК-4 не имеет» — говорится в характеристике.

По словам экспертов, «мелким нарушением установленного порядка», к примеру, может быть, закуренная в неположенном месте сигарета. Но к серьезным последствиям такое нарушение не приведет. Самое главное, что в личном деле Ефремова нет ни одной дискредитирующей записи.

А теперь к бочке меда. В личном деле у Ефремова аж три поощрения от администрации — «за хорошее поведение, активное участие в воспитательных мероприятиях». По всей видимости, Ефремов выбрал правильную тактику и стабильно демонстрирует свою готовность к исправлению. Как ранее поясняла «МК» адвокат Ирина Скурту, при рассмотрении ходатайства об УДО судьи обращают внимание на то, чтобы осужденный поощрялся периодически, а не, скажем, только перед первой возможностью выйти. Образцовый осужденный должен получать хотя бы одно поощрение раз в 3-4 месяца (что и делает Ефремов), а не сразу 5 за короткий период после простоя.

Как же работает Ефремов над своей репутацией? Стоит отметить, что жизнь актера, даже в колонии, весьма насыщена. Вот что пишет администрация:

«Мероприятия воспитательного характера посещает, на меры индивидуального и коллективного воздействия реагирует правильно. Принимает активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Занятия в системе социально-правовой подготовки посещает, в обсуждении проявляет интерес» — говорится в документе.

Например, в день рассмотрения кассационной жалобы Ефремова в колонии прошел турнир городошного спорта, за два дня до этого в колонии стартовала акция «Жизнь», приуроченная ко Дню предотвращения самоубийств, в начале сентября был объявлен литературный конкурс к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, соревнования по троеборью, а также богослужения в местном храме.

Кстати, недавно в колонии появился свой бильярдный стол, за которым в свободное время собираются как Ефремов, так и другие заключенные. Если не бильярд, то библиотека. Туда актер периодически наведывается, чтобы взять книгу или периодические печатные издания.

Удалось знаменитому актеру найти общий язык и с простыми заключенными. По данным нашего источника, в колонии рассказывают, что Ефремов исправляется не только сам (в характеристике отмечается, что осужденный не обидчив, всегда в хорошем настроении и спокоен), но и подтягивает своим примером остальных. Судя по тому, что Ефремова ласково называют не иначе, как «дядя Миша», актер действительно имеет положительное влияние на других осужденных. А вот и подтверждение от администрации: «Взаимоотношения в коллективе осужденных строит правильно, конфликтных ситуаций не допускает, поддерживает взаимоотношения с положительно характеризующимися осуждёнными».

Судя по характеристике, в начале апреля Ефремов окончил образовательное учреждение №90 ФСИН, освоив новую профессию — «оператор швейного оборудования». «Мечу молнии» — так о своей новой профессии весной отозвался сам актер, передав в свое время с зоны весточку журналистам. Кстати, в администрации утверждают, что студент-Ефремов занятия не прогуливал, «все зачеты и экзамены по теоретическим предметам сдал своевременно».

Вселяют надежду и боевой настрой, и оптимизм актера:

«Со слов осужденного, взгляды на дальнейшую жизнь высказывает положительные и после освобождения из мест лишения свободы намерен вести законопослушный образ жизни… Социальные связи не нарушал, поддерживает отношения путем переписки, свиданий и предоставления телефонных переговоров».

Дарья Федотова