Мнение: Европарламент принял резолюцию по России – Ворон ворону глаз не выклюет.

Европарламент принял резолюцию по России. Россия названа в ней “крупнейшим вызовом для европейской безопасности”, а режим Путина – “стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами”

Вот всё-таки странные зверушки заседают в этом их Европарламенте.

Суетятся в отношении России, выносят уже пару десятилетий какие-то постановления, на которые не обращают внимания правительства их же европейских стран.

Если бы хотели что-либо сделать, то давно бы уже сделали.

Ведь это в вашу Европу переводят свои средства те, кого вы называете олигархами.

Именно эти люди скупают вашу недвижимость, где живут их жены, дети и любовницы.

И именно эти люди приезжают из России в вашу Европу к ним на отдых, и как к себе домой, считая Россию всего лишь местом для зарабатывания своего состояний.

Европейские депутаты ни чего не имеют против этого, понимая, что присутствие такого количества биоматериала на своей территории является ценным балластом, из которого в их кабинеты утекают Государственные тайны России. Плюсом ко всему все эти животинки всегда дадут повод держать этих самых олигархов на коротком поводке, а иногда и прямо за яйца.

А ещё у них всегда есть повод покуражиться над ними в подобном стиле:

В противном случае вся эта говорильня является только словоблудием типа Бла-бла-бла.

Вы для начала так называемых позорных “русских” олигархов, чиновников, их жен, любовниц и разного рода пропагандистов выбросите из своих пенатов, а потом уже зарьтесь на Русский Крым, рассказывайте об интересах России в геополитическом пространстве, и на своих близлежащих территориях.

Все это похоже на одну застарелую присказку: Ворон ворону глаз не выклюет.

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