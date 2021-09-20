 

Мнение: Извержение вулкана Кумбра-Вьеха

20.09.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова). Из прилегающих к вулкану населенных пунктов продолжается эвакуация.

Для любителей апокалиптических прогнозов. Сценарий цунами в случае взрывного извержения Кумбра-Вьеха.
Впрочем, профессор-вулканолог из Мадрида утверждает https://www.facebook.com/INVOLCAN/posts/302644008333262, что риски такого сценария незначительны, что подтверждается многочисленными исследованиями данного вулкана.


Испанские власти изменили уровень опасности извержения с желтого до оранжевого.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / “С Рождеством!” Оголившая бюст Дарина Эрвин оригинально поздравила подписчиков с праздником

27.04 / Vivo представила для международного рынка смартфоны iQOO 7 и iQOO 7 Legeng

25.06 / У большинства пациентов с COVID-19 обоняние восстанавливается за год — исследование

11.09 / Названы болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

25.03 / Роскомнадзор может начать требовать персональные данные при регистрации в соцсетях

09.12 / В борьбе с коронавирусом оказались эффективными повседневные продукты

02.03 / Скандалы: Тульской системе поставили диагноз в Москве

25.02 / Учёные: Быстрое употребление еды опасно для здоровья

07.12 / У дочери Гузеевой медики находили оказавшуюся неразвитым близнецом опухоль

24.04 / На деревенском кладбище под Петербургом мужчина застрелил могильщика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика