Мнение: Извержение вулкана Кумбра-Вьеха
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Извержение вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова). Из прилегающих к вулкану населенных пунктов продолжается эвакуация.
Для любителей апокалиптических прогнозов. Сценарий цунами в случае взрывного извержения Кумбра-Вьеха.
Впрочем, профессор-вулканолог из Мадрида утверждает https://www.facebook.com/INVOLCAN/posts/302644008333262, что риски такого сценария незначительны, что подтверждается многочисленными исследованиями данного вулкана.
Испанские власти изменили уровень опасности извержения с желтого до оранжевого.
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Источник: Colonel Cassad
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