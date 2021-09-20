Мнение: Извержение вулкана Кумбра-Вьеха

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова). Из прилегающих к вулкану населенных пунктов продолжается эвакуация.

Для любителей апокалиптических прогнозов. Сценарий цунами в случае взрывного извержения Кумбра-Вьеха.

Впрочем, профессор-вулканолог из Мадрида утверждает https://www.facebook.com/INVOLCAN/posts/302644008333262, что риски такого сценария незначительны, что подтверждается многочисленными исследованиями данного вулкана.



Испанские власти изменили уровень опасности извержения с желтого до оранжевого.

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