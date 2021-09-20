Сергей Глушко закатил истерику, узнав о биологической дочери Наташи Королевой, на которой она заработала 175 млн рублей

Полной неожиданностью стали для Сергея Глушко, более известного под сценическим псевдонимом Тарзан, стали откровения его супруги — певицы Наташи Королевой. Чувства и эмоции настолько захлестнули стриптизера, что он устроил настоящую истерику прямо во время съемок передачи «Секрет на миллион».

Вынужденное решение

Настоящая драма развернулась в процессе съемок шоу Леры Кудрявцевой. Главная героиня передачи Наташа Королева раскрыла свой секрет. Эту тайну не знал никто из ее близких, включая маму, мужа и сына.

Певице было непросто обнажить душу на всю страну, но она посчитала, что это необходимо сделать. Артисткой двигало вовсе не желание заработать денег. Она просто осознала, что если о ее секрете стало известно журналистам, то рано или поздно эта информация просочится в прессу. Поэтому Наташа пошла на опережение: она решила, что если откровения прозвучат из ее уст, то так будет лучше для нее же в первую очередь.

Шокирующее откровение

Секрет Наташи шокировал даже бывалую Леру, которая по специфике своей работы общалась со многими знаменитостями и слышала немало сенсационных историй. Оказалось, что у певицы есть биологическая дочь, которой скоро исполняется два годика. В свое время Наташа подарила яйцеклетку своему хорошему другу-айтишнику, который естественным способом не мог стать отцом, но давно мечтал о ребенке. Малышку выносила суррогатная мать. За то, что певица подарила свою яйцеклетку, друг подарил ей биткоинов на общую сумму в 175 миллионов рублей.

Наташа призналась, что оттягивала время и не решалась рассказать близким, что у нее есть биологическая дочь. Лера предложила певице рассказать мужу и сыну о своем секрете прямо в студии, чтобы они услышали новость из ее уст, а не узнали из прессы.

Реакция мужа

Когда Сергей узнал о том, что его жена втайне стала мамой во второй раз, то поначалу даже обрадовался. Он подошел к супруге, обнял ее, поцеловал и сказал, что таких как Наташа нужно клонировать. Но в следующий момент Сергей внезапно отпрянул в сторону, выпил воды и стал расстегивать пуговице на рубашке. При этом мужчина говорил следующее:

«Я рад, молодец, на хрен! Правильно. Кому нужны эмоции? Могу даже раздеться здесь. Хотите? Вы думали, мы будем горевать? Да у нас праздник сегодня будет в семье. Кому эмоций мало? Могу на хрен стол этот сковырнуть, *****! Вы думали, мы будем горевать? Да *** вы угадали!»

Тарзан также попытался перевернуть стол, за которым сидела его жена и ведущая передачи. Наташа попыталась успокоить мужа, а потом попросила сына увести отца в гримерку.

Когда певица вновь осталась наедине с ведущей, то тяжело вздохнула и отметила, что сын толком ничего не понял, поэтому отреагировал спокойно. А вот мужу понадобится какое-то количество времени, чтобы все осознать и смириться.