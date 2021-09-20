Мощная молитва древних славян, или Как открыть в себе силу при помощи древней буквицы

Альтернативных версий истории Руси сегодня существует множество. К примеру, по мнению некоторых исследователей, до кириллицы на территории нашей страны действовала другая азбука — буквица.

У этой теории о старинной древнеславянской письменности имеется множество противников. Не признают ее и официальные историки. Однако теория существует и имеет своих поклонников. Что же такое буквица, чем она отличается от кириллицы и откуда взялась? Об этом и поговорим в статье.

Буквица — дар богов

Приверженцы теории существования на Руси в древности буквицы утверждают, что эта азбука имела 49 букв. Была эта азбука якобы настоящим даром богов и обеспечивала мощную связь с ними. Знаки буквицы являлись отражением древнеславянского языка, от которого произошли все современные славянские языки — русский, польский, болгарский, словацкий и т. д.

Буквица была не просто азбукой, как кириллица, а настоящим связным текстом — посланием будущим поколениям и поучением. Из буквицы была образована и современная азбука. Однако, по мнению приверженцев теории, Кирилл и Мефодий сильно упростили буквицу, убрав «лишние» символы и переименовав остальные.

Буквица была очень сложной азбукой, так как за каждой буквой в ней стояло какое-то особое значение. Каждое написанное в письме слово можно было разобрать на отдельные буквы-образы и понять его истинное глубинное значение.

Буквицу можно представить, к примеру, в виде набора красок из 49 цветов. В этом случае окружающий нас мир будет похож на своего рода холст. На этом холсте осуществляется взаимодействие 49 красок, рождающее все новые соединения цветов и оттенков.

Магические значения букв в буквице

Первая буква буквицы Азъ означает «Я», то есть разумный человек, старейшина. Буква Б — буки, буквы и боги. В — веди, познающий, ведающий. Г — глаголи, слова, грамота. Д — добро, нажитое богатство. Е — есть, быть, существовать. Ж — живот, жизнь и т. д. Зная расшифровку каждой буквы, можно узнать истинное значение любого слова. К примеру, таким образом можно разобрать на буквы собственное имя и узнать, что оно означает на самом деле. Это позволит, по мнению приверженцев теории, жить по заветам богов.

Поучения в самой азбуке

Поучения будущему поколению, как считают люди, верящие в существование древней азбуки, содержат многие сочетания букв в буквице. К примеру, сочетание первых трех букв — А, Б, В — можно расшифровать как «Я богов ведаю» (А — я, Б — боги, В — ведающий).

Если взять сочетание Б, В, Г, Д, получится «Боги в ведах учат добру» (Б — боги, В — ведать, Г — глаголить, Д — добро). Чтение истинного смыла сочетаний букв буквицы и обычных слов, по мнению приверженцев теории — дело индивидуальное. Точных расшифровок не существует. Каждый человек может найти что-то индивидуальное, импонирующее именно ему, но все равно мудрое и поучительное. Толковать в квадрате буквицы, по мнению приверженцев теории, можно в самых разных сочетаниях — по горизонтали, вертикали и даже диагонали.

Мощная молитва в буквице

Слов славяне на ветер не бросали. На Руси каждое слово имело большую силу. Сочетание первых восьми букв, по мнению приверженцев теории, в буквице являлось очень мощной молитвой к древним богам. АБВГДЕЕЖ (азъ боги веди глаголи добро есть езмъ живот) — я знаю бога, глаголю (несу в мир) добро и это и есть жизнь. То есть буквица в самом начале призывает познавать бога, развиваться и творить добро.

Буквы в буквице как обереги

Считается, что каждый символ буквицы хранит в себе светлый образ. Если иметь квадрат буквицы или отдельные символы при себе всегда, то можно к этим образам обращаться, подпитываясь их силой. Каждый знак буквицы может уберечь от беды и привлечь счастье. Но выбирать из древнего алфавита нужно подходящий именно для себя знак. Это может быть, к примеру, первая буква имени.

Выбрав символ, нужно узнать его значение, и тогда будет понятно, какую силу он может передать человеку. К примеру, А (азъ) олицетворяет человека или потомка богов. Настроившись на эту букву, можно разбудить в себе заложенный богами талант и развивать его. Буквица Д (добро) привлекает богатство. Ее можно написать на листке бумаги и положить этот листок в кошелек. Буквица Р (реци) делает жизнь упорядоченной, дает стабильность, помогает быстро находить выход из запутанной ситуации. Стать спокойнее и добиться успеха поможет буква ѣ (ять). Сделать дом полной чашей и привлечь в него достаток можно с помощью амулета с буквицей Ж (живот).

Теневые образы буквиц

У каждого символа буквицы, помимо основного светлого, есть еще и теневой образ. Это вовсе не означает, что древнеславянские символы можно использовать для того, чтобы навредить людям. Теневые образы букв в буквице могут применяться, к примеру, для того, чтобы понять, что привело к той или иной неприятности. Так, теневым образом А (азъ) является рабство, безволие и пассивность; В (веди) — невежество; Г (глаголи) — косноязычность и пр.

Цифровые значения

Помимо всего прочего, каждая буква буквицы в древние времена имела свое цифровое значение. Буквами буквицы обозначали летоисчисление, страницы в книгах, их писали на монетах. Отменена эта практика была только во времена Петра I. Буквицами могли даже обозначаться цифры на часах. К примеру, ниже можно видеть фото часов на стене одного из суздальских храмов.

Вместо привычных цифр на циферблате этих часов изображены кириллические буквы. Раньше, по мнению приверженцев буквицы, такое можно было видеть повсюду. И использовались для числовых обозначений буквы не кириллицы, а буквицы.

Первичность буквицы

Каждому человеку со школьной скамьи известна фраза «Каждый охотник желает знать где сидит фазан». Эта фраза является примером акрофонического способа запоминания. Русская азбука очень акрофонична и базируется на древнем устном способе запоминания. Акрофония обеспечивает быстрое обучение и устное запоминание, а следовательно, и быстрое распространение знания азбуки.

Русская азбука первична ко всем индоевропейским алфавитам, по мнению приверженцев теории, именно потому, что она акрофонична. Ведь все западные алфавиты этого свойства лишены. Включенные в них буквы не несут за собой никаких образов. Ни в одном из этих алфавитов не несет в себе какого-либо смысла и сочетание букв.

Что говорят противники теории

Противники теории существования на Руси до кириллицы буквицы называют ее ложью неоязычников. Первый вопрос, который возникает у здравомыслящих людей, когда они узнают о буквице: почему об этой азбуке раньше никто ничего не знал? И ответ для противников теории очевиден: потому что ее никогда не существовало.

Буквица — это новодел, придуманный руководителем секты неоязычников-инглингов А. Хиневичем. Он просто взял кириллицу и добавил в нее от себя несколько нелепых знаков. И, разумеется, за доверчивыми людьми дело не стало. Любители альтернативной истории косяками двинулись в академию Хиневича «Асгард» оставлять там свои деньги. Хлебное дело в последующем подхватили другие проходимцы. Таким образом, теория о буквице получила широкое распространение.

Одним из доказательств того, что никакой буквицы никогда не существовало, по мнению противников теории, является само название этой азбуки. Из истории известно, что древние славяне свои письменные символы буквами не называли. «Буква» является индоевропейским, заимствованным из готского языка словом. В русский язык это слово попало из болгарского именно как обозначение символов кириллического алфавита. Если бы у славян была азбука в очень древние времена, они бы назвали ее не «буквицей», а «письменницей» или чем-нибудь подобным.