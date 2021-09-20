 

Закон об олигархах нужен Зеленскому для узурпации власти – нардеп от “Европейской солидарности”

20.09.2021, 12:42, Новости дня
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“Сущность этого закона – это, во-первых, монополизация и концентрация власти в руках Зеленского и его офиса, а, во-вторых, это очень решительное наступление на свободу слова. И одна, и вторая вещь нужна власти для того, чтобы еще больше сконцентрировать в своих руках власть, еще больше монополизировать рычаги управления государством”, – сказал нардеп. 

Он заявил, что намерения президента навязать украинцам авторитаризм получат решительное сопротивление и обречены на провал.

“Украинцы, которые являются по сути своей демократической нацией, это чувствуют как никто другой. И поэтому сегодня общество такое сопротивление оказывает против принятия этого законопроекта”, – добавил Синютка.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля этого года. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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