 

Песков: Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму

20.09.2021, 12:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами сообщат о том, как распорядятся депутатскими мандатами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будет их личное решение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Лаврова и Шойгу, передает ТАСС.

Песков отметил, что глава государства Владимир Путин с руководителями МИД и Минобороны «общается по рабочим делам регулярно и постоянно». «Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении», – подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет. Он напомнил, что «в случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то по новой конституции потребуется согласование с Думой – в этом плане роль Думы существенно изменилась». «Будет или не будет (такое) решение президента – мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет», – сказал Песков.

Он также уточнил, что Путин планирует встретиться с главами регионов, выигравшими выборы, а также с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам голосования. «Такая встреча планируется, она готовится. Мы сообщим вам, когда она будет назначена», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в РФ электоральный процесс.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.



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