 

Песков: Путин положительно оценивает результат «Единой России» на выборах

20.09.2021, 12:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин положительно оценивает результат партии «Единая Россия» на прошедших выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Положительно», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об оценке Путиным итогов выборов для единороссов.

«У партии была задача подтвердить свои лидерство, эта задача, безусловно, выполнена», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в РФ электоральный процесс.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.



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