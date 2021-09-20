«Единая Россия» попросила ЦИК пересчитать голоса в Якутии

Там выборы выиграла КПРФ.

Партии «Единая Россия» и «Справедливая РФ — за правду» потребовали пересчитать голоса в Якутии, где на выборах в Госдуму победила КПРФ. Об этом пояснил председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров, передает Sakha Life.

Ранее стало известно, что по итогам обработки 100% протоколов, КПРФ получила 35,15% голосов избирателей, а «Единая Россия» — 33,22%. На третьем месте — партия «Новые люди» (9,87%), в которую входит бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Явка в регионе составила 51,23%.

По одномандатному округу в Якутии голоса между основными кандидатами распределились практически поровну. Победил представитель КПРФ: Петр Аммосов завоевал 21,61% голосов избирателей, а его соперник из «Единой России» Петр Черкашин — 20,07%. Кандидатуру справедливоросса Федота Тумусова поддержали 19,55% жителей региона.

В РФ по итогам обработки 75% бюллетеней на выборах в Госдуму, «Единая Россия» получает 49,1% голосов. КПРФ — 20,4%, ЛДПР — 7,61%, «Справедливая РФ — за правду» — 7,38%, «Новые люди» — 5,46%. Чем больше протоколов обрабатывается, тем выше результат у «Единой России» и ниже результаты у остальных партий.

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