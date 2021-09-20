Мнение: Блокчейн не тот попался

Последние сюрпризы подсчета



А пока, по всей видимости, мы будем наблюдать увлекательный процесс высаживания внезапных “Новых людей” обратно в небытие. “Папа” ведь велел, чтобы в Думе оставались те же четыре партии, он у нас консерватор и не любит перемен? Ну и вот. От небытия Новых Людей уже отделяет всего 0,37% (после подсчета 80% бюллетеней). Удержатся на краю или рухнут?

Интрига!

А самый большой идиотизм “выборов” в этот раз – это, конечно, “зависшее” “электронное голосование” в Москве (его итоги не подвели даже после того, как на большинстве УИКов уже все подсчитали вручную – но и после этого ничего не подвели, а перенесли на утро).

Причина понятна – блокчейн, наверно, не тот попался. Подержанный, блоки в этом чейне барахлили. Купили, наверно, где-то по дешевке, обманули душку Собянина. Если б блокчейны были новенькие, отборные – ничего б такого не случилось, подсчитали бы все за полчаса…

Эх… опять коррупция на закупках подводит… Что ты будешь делать – вот такая Россия коррупционная страна.