 

Мнение: Блокчейн не тот попался

20.09.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние сюрпризы подсчета

А пока, по всей видимости, мы будем наблюдать увлекательный процесс высаживания внезапных “Новых людей” обратно в небытие. “Папа” ведь велел, чтобы в Думе оставались те же четыре партии, он у нас консерватор и не любит перемен? Ну и вот. От небытия Новых Людей уже отделяет всего 0,37% (после подсчета 80% бюллетеней). Удержатся на краю или рухнут?

Интрига!

А самый большой идиотизм “выборов” в этот раз – это, конечно, “зависшее” “электронное голосование” в Москве (его итоги не подвели даже после того, как на большинстве УИКов уже все подсчитали вручную – но и после этого ничего не подвели, а перенесли на утро).

Причина понятна – блокчейн, наверно, не тот попался. Подержанный, блоки в этом чейне барахлили. Купили, наверно, где-то по дешевке, обманули душку Собянина. Если б блокчейны были новенькие, отборные – ничего б такого не случилось, подсчитали бы все за полчаса…

Эх… опять коррупция на закупках подводит… Что ты будешь делать – вот такая Россия коррупционная страна.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Мнение: Внутренняя процедура

09.11 / Китайская компания создала первый смартфон с 8 камерами на задней панели

26.02 / Ученые: Болезнь Альцгеймера поражает женщин и мужчин по-разному

25.02 / Володин: Выборы в Киргизии были более открытыми, чем в США

21.01 / Княгиня Шарлен ответила на критику ее смелой стрижки и рассказала о реакции князя Альбера

01.07 / Отказались соборовать – Личное мнение

10.12 / Мнение: Письмо: “Потенциальный крючок”

25.06 / Военный эксперт назвал “вагнеровцев” современными Робин Гудами

20.08 / Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

07.07 / От 5 до 12 лет: завершено расследование дела о ДТП с участием Михаила Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика