Илон Маск сообщил, что система Starlink скоро выйдет из тестового режима

Легендарный руководитель компании SpaceX Илон Маск порадовал своих фанатов важной информацией. Он заявил, что уже в октябре текущего года система спутникового интернета Starlink закончит свою работу в режиме бета-тестирования. Иначе говоря, ее начнут использовать полноценно в штатном режиме.

Также в середине осени компания осуществит развертывание очередной партии спутников Starlink на орбите Земли, что позволит еще улучшить качество сигнала.

Напомним, что в данный момент на орбите работает 1700 спутников связи Starlink. По плану компании, всего их количество должно быть доведено до двенадцати тысяч. Первый запуск осуществлен в 2018 году. В последний раз компания Илона Маска запустила партию из полсотни аппаратов.