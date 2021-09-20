 

У свидетелей рукоприкладства в отношении братьев и сестер обнаружились психотравмы

20.09.2021, 12:24, Разное
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В своем новом исследовании ученые из Университета Нью-Гэмпшира упомянули, что насилие над одним из родителей считается источником детской травмы, однако мало кто оценивал влияние жестокого обращения над братьями и сестрами на психическое здоровье.

Чтобы расширить представления о домашнем насилии и его последствиях, специалисты воспользовались данными трех национальных опросов родителей и подростков в возрасте 10-17 лет. Ученые выделили подгруппу детей, которые проживали с малолетними братьями и сестрами — всего 7 тысяч участников.

В этой выборке 263 подростка (3,7%) в разные периоды стали свидетелями инцидентов, когда один из родителей бил, пинал или физически травмировал их брата или сестру. Чаще всего физическое насилие в отношении детей применяли отцы или отчимы (70%), реже — матери. Жестокому обращению подвергались в основном мальчики. Физическое насилие было больше распространено в неполных семьях или в тех, где был хотя бы один приемный родитель.

Ученые также выяснили, что подростки, которые были свидетелями жестокого обращения с их братьями и сестрами, гораздо чаще страдали от депрессии, тревожности и проблем с гневом по сравнению с их сверстниками, не имеющими этого травматичного опыта.

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Эта болезнь имеет много проявлений и способна значительно ухудшить качество жизни человека, негативно отражаясь на работоспособности, внимании, сне, принятии жизненных решений, социальной активности.

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Отметим, что в настоящее время физические наказания все чаще рассматривают как форму насилия над детьми. Недавний метаанализ 68 исследований подтвердил, что рукоприкладство очень негативно влияет на психическое состояние ребенка и его поведенческие реакции в будущем.

Наиболее существенной оказалась связь физических наказаний с агрессивным и антисоциальным поведением детей в будущем, в частности, в стенах школы. Ученые обнаружили и так называемую дозозависимую связь: чем чаще наказывали детей, тем хуже те вели себя со временем.

Отдельные изыскания показали, что воздействия физического характера увеличивают риск вызывающего оппозиционного расстройства у детей. Для него характерны приступы гнева, желание спорить, плохое поведения, отказ следовать правилам, демонстративное неповиновение и мстительность. Одно из исследований выявило, в частности, что рукоприкладство ухудшает когнитивное развитие.



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