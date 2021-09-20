Юлия Самойлова продолжает поддерживать отношения с Аллой Пугачевой

32-летняя Юлия Самойлова получила известность после участия в передаче «Фактор А». Девушка в инвалидной коляске удивила всех своим пением и дважды доводила до слез саму Аллу Пугачеву.

Впервые на публике Самойлова появилась в 2012 году на канале «Россия – 1». Музыкальный конкурс «Фактор А» дал своеобразный толчок к развитию творчества артистки. Хоть она и не заняла первое место, но получила премию «Золотая звезда Аллы» из рук Примадонны отечественной эстрады. Следующей ступенькой было участие певицы в конкурсе «Евровидение».

В последнее время количество выступлений певицы резко сократилось: она выступает один – два раза в месяц. Причиной всему – окончание контракта с продюсером. Несмотря на это, Юлия Самойлова до сих пор поддерживает отношения с Аллой Пугачевой и может всегда обратиться к ней за советом. Однажды Алла Борисовна приобрела у девушки песню, которая ей особо приглянулась.

Юлии Самойловой в тринадцатилетнем возрасте диагностировали спинальную мышечную атрофию и дали первую группу инвалидности. Недуг не позволяет ей ходить, из-за чего она передвигается в инвалидной коляске. Но это не мешает девушке заниматься творчеством. Практически весь свой заработок она тратит на очень дорогостоящее лечение.

Источник: www.ntv.ru