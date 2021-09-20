 

Китайские дипломаты дали высокую оценку выборам в России

20.09.2021, 12:20, Разное
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Дипломаты из Китая, которые наблюдали за ходом выборов в Госдуму РФ, определили уровень их организации как высокий. Представители китайской дипломатической миссии зафиксировали активное участие избирателей и отсутствие каких-либо нарушений.
Китайскими наблюдателями были тщательно изучены все этапы подготовки к выборам и произведен мониторинг политических предпочтений российских избирателей. Исходя из этого, китайская сторона проинформировала об успешном проведении выборов. Посольство Китая сообщило, что все процессы голосования полностью соответствовали Конституции РФ и действующему законодательству, были профессионально и последовательно организованы.

Кроме того, наблюдатели из КНР отметили высокую прогрессивность форм для голосования и их надежную техническую гарантию.

Китайская сторона уверяет, что выборы в Госдуму РФ стали для всех примером высокого проявления открытости демократии. Избиратели добровольно реализовали свои гражданские права, чем заявили о своем неравнодушии к дальнейшей судьбе государства, пишет “Инфореактор”.



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