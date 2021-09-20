В РФ заметно выросла розничная стоимость гречки

Впервые за последнее время стоимость гречки в российских магазинах превысила 100 рублей за килограмм. В последний раз подобные цены наблюдались в 2011 году.

Рост цен на гречку начался еще в прошлом году в связи с карантином из-за коронавируса. Люди запасались этим ценным продуктом на время самоизоляции, что вызвало определенный ажиотаж.

Следует напомнить, именно гречневая крупа считается одной из наиболее полезных в питании человека. В этом продукте много клетчатки и меньше углеводов в сравнении с другими злаковыми культурами. Регулярное употребление продуктов из гречки улучшает кровоток, нормализует обмен веществ, укрепляет сердечную мышцу и благоприятно сказывается на работе ЖКТ в целом.

В августе цена на гречку достигла 102,5 руб. Как сообщают Народные новости, цена на крупу в сентябре замедлила свой рост.