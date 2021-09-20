Разработчики блокчейна ДЭГ раскрыли технические детали подсчета голосов

Накануне завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В ДЭГ приняли участие 1 943 590 москвичей, при том что на онлайн-голосование подавали заявку чуть более двух миллионов человек.

Онлайн-избиратели могли воспользоваться функцией “Отложенное решение”, впервые появившейся в московской системе ДЭГ, развитием которой занимается “Лаборатория Касперского”. Эта разработка позволяет голосующему сделать свой выбор повторно, если оборвалась связь или произошел другой сбой.

Специалисты “Лаборатории Касперского” рассказали, что технология выборки из голосов, которые были поданы последними и предназначены для учета результатов, подразумевает одновременную работу блокчейн-сетей и криптографического сервиса. Они размещаются в геораспределенном центре обработки данных.

По словам экспертов, для расшифровки голосов онлайн-избирателей, которые воспользовались функцией “Отложенное решение”, необходимо было дополнительное время. Эти голоса проходили дополнительную проверку. Нужно было убедиться, что при использовании функции засчитаны именно последние данные.

Поскольку время обработки значительно превысило ожидания, разработчики из “Лаборатории Касперского” в дальнейшем будут работать над ускорением проверки отложенных голосов. Специалисты уточнили, что выбор каждого онлайн-избирателя отразился на результатах, ни один голос не был потерян.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России проходили выборы в Госдуму. По данным Центризбиркома, полученным после обработки 95% голосов, 49,63% избирателей поддержали партию “Единая Россия”, 19,20% – КПРФ, 7,48% – ЛДПР, 7,43 – “Справедливая Россия”, 5,40% – “Новые люди”.