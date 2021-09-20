Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За минувшее воскресенье в России было выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующими данными поделились представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

Специалисты сообщили, что суточное количество выздоровевших составило 11 992 человека, а умерших – 778. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 7 294 672 человека, вылеченных – 6 510 674 человека, скончавшихся – 198 996.

Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической обстановки по-прежнему лидирует столице. Коронавирус в Москве сегодня заразил 2649 человек, еще 1223 заболевших сумели справиться с инфекцией и 48 пациентов скончались от осложнений. Второе место удерживает Санкт-Петербург с 1137 инфицированных, 179 выздоровевших и 37 умершими. Замыкает тройку лидеров Московская область: в Подмосковье выявили 1098 новых случаев COVID-19, поправились 826 жителей, умерли 18 человек.

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