Мнение: Энтропия

С большим интересом с утра просмотрел каналы и аккаунты сторонников «умного голосования». Уныние и грозное стискивание кулачков — кругом обман, манипуляции и фальсификации! И логичный вывод: ну вот в следующий-то раз мы им обязательно покажем!

Эти люди совершенно необучаемы. Как и та власть, против которой они якобы выступают, призывают и борются. Что наталкивает на весьма очевидную мысль: если между ними нет никакой разницы, то как различать сторонников Навального и Путина? По какому признаку? Если одни тупые настолько, что уничтожают любые механизмы обратной связи, создавая неразрешимое противоречие, которое их же и похоронит, а вторые тупы настолько, что раз за разом призывают с разбега головой проламывать бетонные стены и укрепления?

В чем тогда разница между разными видами тупости?

Нынешние «выборы» подчеркивают в который раз одну и ту же максиму: фашистские режимы не трансформируемы. Их невозможно изменить через механизмы, созданные самими режимами. Фашистский режим либо разваливается от внутренних противоречий, либо сносится с помощью какого-нибудь внешнего фактора. Внешний фактор означает внешнее управление, крах под действие внутренних противоречий дает шанс на создание чего-то иного через внутренний проект.

Призывы к участию в выборах, которые полностью подконтрольны режиму — это то, что рациональным назвать невозможно. Они ничего не решают и ни к чему не ведут. Энергия, которую невозможно превратить в полезную работу — это энтропия. Люди, упорно занятые только одним — переработкой полезной энергии народа в бесполезную — в данном случае только поддерживают режим, работая на продление его существования. Бороться с инферно с помощью энтропии — менее рациональной задачи я себе даже представить не могу.

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