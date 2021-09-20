 

Демонстарция тела – Личное мнение

20.09.2021, 12:06, Разное
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53-летняя Эвелина Блёданс, которая любит позировать полуголенькой словно девочка, заявила, что будет продолжать делать это, пока шевелится.

«Я выставляю фотки в купальниках и буду выставлять. Надеюсь, до последнего своего вздоха будет возможность демонстрировать свое тело — я над ним работаю, горжусь и люблю».


Фото: Соцсети

Звучит, как угроза, не правда ли?

Посмотрела на тело Эвелины — что сказать? 53-летнее тело в неидеальной форме. Спасибо, что не толстая, но если приглядеться, ничего хорошего.

Широкая кость. На ней — слой жира. Мышц я не вижу — в общем, обычное тело, а учитывая фотошоп, так и вовсе смотреть не на что.

Зачем Эвелина демонстрирует тело? Почему хочет продолжать делать это до последнего вздоха?

Давайте попробуем рассуждать логично.

Вот я понимаю, зачем в принципе люди публично себя оголяют — причин много, но всегда есть какая-то цель.

Например, модель на подиуме идёт полуголой — она показывает дизайнерский купальник. Купальник нужно продать, а для этого красиво прорекламировать. Имя дизайнера болтается в районе пупка — тут всё понятно.

Или эскортограмщицы постят полуголые фоточки. Их цель — тоже продажи, чтобы шейх позвал их в свой эмират.

Вот сисечка. Вот намёк на писечку. Вот ротик, ножки — смотри, потенциальный клиент, и раскошеливайся.

Снимаются голыми и порноактрисы. И цель тут тоже понятна: давай, школота, дрочи! А мне денежку за съёмку заплатят — куплю себе трусики. Без трусиков холодно, я зарабатываю на них демонстрацией обнажёнки.

И даже больше скажу: я сама делала открытые фотки. Смотрите на задницу — видите, что можно можно сделать грамотной тренировкой? Цель обнажёнки — не в самой обнажёнке, а в мотивации, чтобы заполошные бабы пошли в спортзал!

Я всех понимаю. И даже старух, которые пытаются демонстрировать увядшие прелести, отфотошопливая себя до полной неузнаваемости. Они потом говорят мужу: смотри, все восхищаются! Не уходи от меня, я вся обнажена и достойна тебя!

У любого действия, в том числе и в съёмках полуголой, должна быть цель, должен быть смысл!

В чём цель 53-летней Блёданс, я не понимаю. Буду сниматься в купальнике, потому что буду!

Ваши предположения?

Источник: Лена Миро



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